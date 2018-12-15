NBA》林書豪復出摘8分 老鷹難擋綠軍8連勝

背傷缺席兩場後，林書豪15日宣告傷癒復出。(美聯社)

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中時電子報

先前因為背部拉傷缺賽2場的林書豪，15日宣告傷癒歸隊，替補打了17分08秒，拿下8分、4助攻、2籃板與1抄截，可惜面對塞爾提克3人得分破20的凶猛火力，老鷹仍以108比129敗下陣來，也讓塞爾提克輕鬆帶走8連勝。

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老鷹不改一開賽就先挖洞的壞毛病，讓塞爾提克隨即打出誇張23比5開局，幸好林書豪首節還剩6分25秒替補上場，馬上幫助老鷹打出8比0回應，卻無法阻止塞爾提克擴大差距到20分以上，打完上半場，老鷹追成56比67落後。

來到下半場，老鷹又讓塞爾提克打出10比0開局，只能再次趕緊換上林書豪救火，他一上場就投進三分球，看來手感恢復得不錯，沒想到老鷹總教練皮爾斯在第3節只讓豪哥打了3分多鐘又把他換下，讓老鷹再也沒有任何追上機會。

林書豪在場上的功能性與重要性，從場上球員效率正負值就可看出端倪，扣除第4節垃圾時間才上場的老鷹替補，豪哥仍拿全隊最佳的正8，反觀老鷹主控崔楊是難堪的負26，他全場投11中2，含三分球投6中0，穩定性確實太差了。

塞爾提克以明星後衛厄文24分、5助攻、5籃板及4抄截表現最佳，重點是他才打了23分44秒，能有這種高績效表現相當可怕，塔圖也摘22分，馬可斯莫里斯20分，海沃爾替補貢獻19分，蒂斯18分，綠衫軍近況漸入佳境。

(中時電子報)

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