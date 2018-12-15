2020總統初選採全民調？馬英九：大家多討論

前總統馬英九。（楊佳穎攝）

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國民黨在九合一選戰大勝後，黨內對於2020總統初選方式各有不同看法，藍委林為洲也率先具名喊話，籲黨以全民調方式產生總統候選人。對於2020總統初選是否應採全民調，前總統馬英九15日一早出席敦化國小校慶活動時受訪，僅回「大家多討論」；媒體追問，參選2020民調比總統蔡英文高，是否要參選？馬笑說「謝謝你關心」。

馬英九15日一早出席敦化國小校慶，並致詞笑說，敦化國小在民國47年成立，「那年我8歲，因為家住萬華，沒機會進這間學校」，但看到一甲子以來敦化國小的成長與蓬勃，令人印象深刻。如今敦化學生約為3千人，更曾一度到達6000人，「我唸小學時台北最大國小叫老松國小，有1萬2000人，放學就要放40分鐘才能結束」，而如今在台灣還有3000人的小學，非常不容易。

馬英九也說，在這階段，學校中當然該學的要學，很重要的一點就是要學會一種樂器、一種以上運動，讓它陪伴你一生，且如今健康是非常重要的話題，運動要從小時候就開始。馬分享，自己已長跑40多年，每天都在運動，真的感覺到運動的好處，病痛比較少，同時精神比較開朗，「還有一個重要原因，就是最近研究證明運動有助於IQ，會讓你變得更聰明」，呼籲大家記得一定要運動。

(中時 )

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