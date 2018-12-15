租金每坪4300元 台北101再登全台商辦大樓最高

2018年12月15日 11:29 中時 郭家崴

台北101「VOLVO FIKA CAFE」，本周一至周五5天快閃，提供租戶和租戶的訪客憑證免費享用咖啡。（台北101提供）

台北101商辦大樓超過百個租戶，近1萬3000人使用，每天訪客約3000至5000人，可說是全台最高的「垂直社區」，台北101大樓營運長劉家豪表示，過去5年大樓平均出租率96%，今年成交租金的未稅單價每坪4300元，是全台商辦大樓最高。

除本周一至五與新租戶VOLVO合作融合北歐文化的FIKA CAFE快閃店，讓租戶、訪客憑證免費享用咖啡；近來還成立全新的客戶關係團隊，提供租戶專屬管家式服務，可24小時叫修服務專線，猶如101的「19191」專線，持續展現「用心」經營，「大樓經營不是比新，而是比用心，用幸福感的服務，增加租戶黏著度」。

此外，像是幫大樓租戶解決食衣住行的問題，包括59樓百元左右的「高樓便當」每天秒殺，35樓生活服務區有星巴克、牙科、洗衣店，甚至是比市價便宜9至95折的7-11，未來35樓公區會再優化。

台北101總經理張振亞說台北101很重視所謂的循環經濟，台北101的營運理念並非只是維持每年定期汰換保養的硬體條件，而是讓垂直社區可資源共享，提供互動平台，讓租戶更多的互動與交流，明年第一季會朝偏鄉教育著手，邀租戶響應一同公益。

(中時 )