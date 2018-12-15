賴清德朱立倫五五波纏鬥 沈富雄：朱還不夠強！

2018年12月15日 10:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020年再選總統？ 朱立倫「不排除任何選項」

九合一選舉民進黨大敗，也牽動2020總統大選，在目前國民黨形勢大好之下，總統大選的勝率應該是極高才是，但據日前最新民調顯示，行政院長賴清德的支持度為39%，新北市長朱立倫支持度則有40%，賴朱兩人竟成五五波態勢。對此，前民進黨立委沈富雄表示，賴清德比想像中的強，而朱立倫還不夠強。

九合一選舉才告落幕，不管是民進黨還是國民黨，2020年總統大選競逐已經開打。民進黨籍總統蔡英文欲爭取連任，但在民調持續低落情形下，民進黨內部顯然有另一派要賴清德出馬的聲音。國民黨內則是黨主席吳敦義和朱立倫之爭。

而據《TVBS》最新民調顯示，若民進黨推派蔡英文競選，對上朱立倫的話，蔡支持度為23%，而朱立倫為50%；但蔡若對上吳敦義，則蔡英文支持度34%，而蔡英文為26%。但若民進黨提名賴清德競選總統，在和朱立倫兩人對決下，賴清德支持度為39%，朱立倫支持度則有40%，雙方支持度旗鼓相當。

對於這個結果，沈富雄於政論節目《少康戰情室》表示，賴清德比他想像中的強，這應該是台灣的本土力量對儲君的期待。而這也顯示其實朱立倫不夠強，他太溫吞，因此朱立倫在決策面要更明快和阿莎力，朱立倫要好好想想他的團隊、他的手法和手段要如何有改進的空間才是。

(中時電子報)