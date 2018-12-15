吳乃仁退流退黨 鄭文燦：改革再造是重要課題

2018年12月15日 11:36 中時 甘嘉雯

長庚紀念醫院15日在長庚養生文化村舉辦首度的「永慶盃拔河比賽」，參加者踴躍。（甘嘉雯攝）

長庚醫療體系董事長王瑞慧到場參加活動。（甘嘉雯攝）

民進黨大老吳乃仁將「退流退黨」，桃園市長鄭文燦15日到長庚養生文化村參加2018永慶盃拔河比賽活動時表示，不會對派系事務做評論，現在生存發展、改革再造是民進黨重要的課題，其他的議題不重要。

鄭文燦和黨內中生代推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，新潮流創流大老吳乃仁在LINE群組內表達不滿民進黨不思檢討，並對鄭文燦非常失望，決定將退流退黨，他今天仍低調，不做任何評論。

長庚紀念醫院15日在長庚養生文化村舉辦首度的「永慶盃拔河比賽」，長庚醫療體系董事長王瑞慧到場，她表示，拔河運動最重要的價值，就是『團隊合作』，每個人都是最重要的，缺一不可，隊伍裡沒有個人明星，比賽時必須大家齊心協力，隊伍才有獲勝的可能。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，希望由長庚的領頭帶動下，透過比賽推廣拔河運動，將團隊合作的精神落實至社會各個角落。就像醫療一樣，唯有透過團隊的合作，才能提供病患最優質的服務。

另包括台北長庚謝燦堂院長、桃園長庚楊政達院長、雲林長庚黃東榮院長、拔河協會陳建平理事長、長庚醫療公益委員會委員黃勝雄教授等貴賓也都親臨會場，以行動表示支持。

(中時 )