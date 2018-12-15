鍾瑶切了渣男 陷情傷大雨中昏厥

2018年12月15日 11:08 中時 洪秀瑛

拍淋雨戲。（東森提供）

鍾瑶劇中分手。（東森提供）

拍淋雨戲。（東森提供）

鍾瑶劇中療情傷。（東森提供）

鍾瑶在台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》劇中當女版工具人，還被男友嫌到不行，令觀眾氣得牙癢癢，本週劇情中，她終於決定和渣男提出分手，完成瓶中信的第一項任務「揮別」，自己反身陷情傷之中。

她劇中跟男友分手而傷心，因身體不適，加上在大雨中淋雨太久，最後失去意識昏倒。為這場滂沱大雨，劇組特地出動2台水車，並從午夜一路拍到清晨。戲外，鍾瑶剛好碰上感冒，頂著病體在10幾度的夜晚倒在雨中拍攝，幾場戲下來，她跟林子閎在待機時都冷到狂發抖。

她說，「這是我這2年來感冒最重的一次，當時又冷又虛弱，完全不用演，之後還長了超大顆的針眼」。她更透露接下艾蜜麗後，因為太在乎這角色，給自己很多壓力，一個禮拜有3、4天都在夢中以為自己還在拍戲，甚至說夢話或聽到Action被驚醒。

這場淋雨戲，林子閎為演出著急尋找鍾瑶的畫面，整夜都在雨中狂奔，又濕又冷的跑6小時。林子閎表示「因為要喬水車的水量，我要不斷跑進水中，有種拿頭去淋雨灌頂的感覺」，這場是從開拍為止最累的一場戲，當天回到家立馬倒頭昏睡。」

戲裡，面對情傷的鍾瑶還沒復原，卻還要跑去當林子閎拍婚紗照的助理，在旁邊看著新人甜甜蜜蜜，只有讓自己更難過，這樣的療傷方式超特別。鍾瑶笑說「其實劇中的艾蜜麗和一般女孩一樣，會傷心、沒有食慾、一蹶不振，但她會找朋友陪伴、有工作支持、有親人助陣。所以失意的女孩們，不妨參考艾蜜麗的狀態，尋求身邊朋友家人的幫助吧」。台視每周六晚間10點，東森綜合台每周日晚間10點播出。

(中時 )