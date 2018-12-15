蔡正元：吳敦義應設法提高民調

2018年12月15日 11:11 中時 季節

九合一選舉國民黨大勝，但選後仍為了2020年的總統大選人選，黨內砲聲隆隆。對此前國民黨政策會執行長蔡正元，於15日在臉書發表《國民黨內戰？》一文指出，吳敦義黨意支持度高，但民意支持度低，吳的當務之急應該是提高民調支持度。

蔡正元在文中首先指出，國民黨內開始動盪不安，都是為了誰是總統候選人而大費周章。有人主張全民調產生，有人主張黨代表大會產生，各自動員扯了一堆亂七八糟的歪理。但說穿了問題在於吳敦義的黨意支持度很高，但是民意支持度很低，這個情形在李登輝、馬英九身上沒出現過。

不過蔡正元表示，吳敦義的問題也不是特例，2008年謝長廷、2016年朱立倫和洪秀柱也遭遇類似的問題。

因此蔡正元認為，吳敦義要面對挑戰的話，不是去強調戰功大小，不是去宣傳領導國民黨渡過困境的勞苦功高，更不是找人去辯駁全民調有什麼缺點，而是像韓國瑜的戰略，快速在民間提升人望。如果不能提高人望並反應在民調上，再多年的磨劍最後還是會落了ㄧ場空。

蔡正元還說，主張以全民調決定國民黨總統候選人的立委，

擔心的是民望不高的總統候選人會拖垮大勢有利的局面。但也不需要惡言相向，好像非打內戰不可，有時大勢抵不過命運，又何苦來哉呢？

(中時 )