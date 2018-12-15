陳思宇狂酸對手「連勝文們」 游淑慧問：妳哪件事「靠自己」

2018年12月15日 11:10 中時電子報 邱珮畇

台北市觀傳局長陳思宇（前左）代表柯家軍出戰立委補選，15日一早選定主場士林市場展開首場掃街，與民眾搏感情，爭取選民支持。(中央社)

台北市觀傳局長陳思宇正式登記參選士林大同區立委補選，並表示，立委補選不能缺席，要讓白色力量在國會上發光，還暗酸競爭對手是「連勝文們」，反而被起底自己也是「政二代」、「靠爸族」。新科議員游淑慧三問陳思宇，並好奇她的人生，有沒有自己求職過？有沒有丟過履歷書?

陳思宇登記參選立委補選，並暗酸競爭對手是「連勝文們」。其實，陳思宇也是「政二代」，父親陳建銘是現任無黨籍臺北市議員，姑姑是現任民進黨不分區立委陳靜敏。網友說，當她手指著別人譴責時，別忘了還有另外四隻是指向自己。

準台北市議員游淑慧也在臉書發文說「她不是連勝文們，而是⋯⋯」，她指陳思宇從前市議員助理、前局長秘書一躍變成觀傳局長，這個市議員是她爸爸陳建銘，這個前局長是她爸爸朋友簡余晏！

游淑慧指陳思宇31歲時成為局長，薪水超過10萬、有特別費、駕駛、掌握數億預算。而另一個話題人物吳音寧，從彰化溪州鄉長秘書一躍變成北農總經理，溪州鄉長是她表哥。她45歲成為北農總經理，薪水年薪248萬，還有特別費、駕駛、掌握數億預算。

游淑慧問，若沒有父親、父親朋友、表哥當前老闆，她們會？「所以，當陳思宇酸陳炳甫、何志偉、連勝文時，自己又算什麼？」最少，陳炳甫、何志偉、連勝文三位都經過選戰的考驗，而陳思宇呢？

游淑慧說，很好奇陳思宇的人生，有沒有自己求職過？有沒有丟過履歷書？畢竟，她連「前一份」議員助理工作都是靠爸爸！

她對陳思宇發出三問:妳家不有「錢」嗎？妳家不有「權」嗎？妳哪件事「靠自己」？游淑慧說，自己過去在市政府的經驗，其實是喜歡陳建銘市議員的親和和理性，所以對於陳思宇昨天的發言，想用她父親曾送她的一句話：「好自為之」。

(中時電子報)