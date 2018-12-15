陳思宇狂酸對手「連勝文們」 游淑慧問：妳哪件事「靠自己」

台北市觀傳局長陳思宇代表柯家軍出戰立委補選，15日到士林市場掃街拜票，談到被貼上政二代標籤，陳思宇說，她比其他人受更多監督、所有財產公開透明。(中央社)

友善列印
中時電子報
台北市觀傳局長陳思宇（前左）代表柯家軍出戰立委補選，15日一早選定主場士林市場展開首場掃街，與民眾搏感情，爭取選民支持。(中央社)

台北市觀傳局長陳思宇正式登記參選士林大同區立委補選，並表示，立委補選不能缺席，要讓白色力量在國會上發光，還暗酸競爭對手是「連勝文們」，反而被起底自己也是「政二代」、「靠爸族」。新科議員游淑慧三問陳思宇，並好奇她的人生，有沒有自己求職過？有沒有丟過履歷書?

陳思宇登記參選立委補選，並暗酸競爭對手是「連勝文們」。其實，陳思宇也是「政二代」，父親陳建銘是現任無黨籍臺北市議員，姑姑是現任民進黨不分區立委陳靜敏。網友說，當她手指著別人譴責時，別忘了還有另外四隻是指向自己。

準台北市議員游淑慧也在臉書發文說「她不是連勝文們，而是⋯⋯」，她指陳思宇從前市議員助理、前局長秘書一躍變成觀傳局長，這個市議員是她爸爸陳建銘，這個前局長是她爸爸朋友簡余晏！

游淑慧指陳思宇31歲時成為局長，薪水超過10萬、有特別費、駕駛、掌握數億預算。而另一個話題人物吳音寧，從彰化溪州鄉長秘書一躍變成北農總經理，溪州鄉長是她表哥。她45歲成為北農總經理，薪水年薪248萬，還有特別費、駕駛、掌握數億預算。

游淑慧問，若沒有父親、父親朋友、表哥當前老闆，她們會？「所以，當陳思宇酸陳炳甫、何志偉、連勝文時，自己又算什麼？」最少，陳炳甫、何志偉、連勝文三位都經過選戰的考驗，而陳思宇呢？

游淑慧說，很好奇陳思宇的人生，有沒有自己求職過？有沒有丟過履歷書？畢竟，她連「前一份」議員助理工作都是靠爸爸！

她對陳思宇發出三問:妳家不有「錢」嗎？妳家不有「權」嗎？妳哪件事「靠自己」？游淑慧說，自己過去在市政府的經驗，其實是喜歡陳建銘市議員的親和和理性，所以對於陳思宇昨天的發言，想用她父親曾送她的一句話：「好自為之」。

(中時電子報)

陳思宇參選立委補選遞辭呈 議員爆料：觀傳局同仁好開心
蔡正元：吳敦義應設法提高民調 替柯文哲站台面臨黨紀 陳景峻：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。