別再嫌棄自己醜了！這9種身體缺陷代表你很健康

2018年12月15日 11:19 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

羡慕別人的完美身型嗎？瞧見別人面貌姣好、體格壯碩，也許你相形見絀，甚至因此覺得自卑。不過，現在愈來愈多研究發現，世人眼中的身材優點，反而潛藏著身體罹病的風險，相反地，身體非致命的「缺陷」，也可能為你帶來健康。

愛美是人類的天性，總希望五官端正精緻、身材窈窕，但不少研究發現，身體不符合美學標準，反而是一項優點。英媒《每日郵報》盤點身體9個「缺陷」部位，其實代表身體健康，你就不要再嫌棄自己啦。

1.女人腰部有點肉：防骨折

腰部有些贅肉會影響身型美觀，但卻更能預防骨折。澳洲加爾文醫學研究所發現，體重正常但腰部較豐滿的女性，代表體內雌激素較多，此對骨骼有保護作用。

2.痣多：更長壽

痣多真的不是壞事！英美研究指出，痣的數量和染色體末端的端粒體長度有關，痣愈多，端粒體愈長，衰老就會愈緩慢，也就更長壽。

3.油性皮膚：皺紋少

韓國皮膚科專家指出，亞洲女性大多為油性肌膚，較少出現乾燥、龜裂和皺紋，雖然這樣更易長痘痘，但也代表皮膚真皮組織細胞再生能力強，比歐美女性皮膚更好。

4.腿部粗短：骨骼結實

美國紐約國際長壽研究中心發現，腿部粗短的人骨骼直徑和骨質密度較大，骨骼更結實。進入老年階段，骨質疏鬆發病率較低。

5.屁股大：降低糖尿病風險

臀部脂肪令人討厭，但對身體卻有好處。哈佛醫學院發現，臀部皮下脂肪能產生促進新陳代謝的脂肪激素，對降低二型糖尿病的風險有幫助。

6.耳朵大：老了聽力好

想不到吧！耳朵大可以克服老年失聰問題，英國生物醫學家發現，大耳蝸可收集的聲波面積更大，讓人聽得更清楚。

7.男人禿頭：罹癌風險降

30歲前禿頭的男性，罹患攝護腺癌的機率會大幅降低。美國華盛頓大學醫學院的研究發現，雄性激素較高的男性易禿頭，但雄性激素有助降低攝護腺癌的風險。

8.鼻子大：少感冒

鼻子長得大不甚美觀，但好處是可抵禦粉塵顆粒和病菌進入。美國愛荷華大學研究發現，大鼻子吸入污染物比小鼻子少6.5％，更能抵抗有害病菌，得流感的發病率更低。

9.胸部小：脊椎好

女性對豐胸存有迷思，但土耳其一項研究發現，乳房過大的女性更易脊椎彎曲，引起背部疼痛，如果大於D罩杯，背痛危險指數會更高。

(中時電子報)