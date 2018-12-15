替柯文哲站台面臨黨紀 陳景峻：希望我是最後一個犧牲者

2018年12月15日 11:38 中時 吳岳修

民進黨籍台北市副市長陳景峻，今年九合一大選期間替柯文哲站台助選，遭移新北市黨部評委會，陳景峻直言「很意外」，接到媒體詢問才知道這件事，他強調自已重視做人處世跟政治倫理原則，如果他最尊敬的黨認為他違反黨律，他會默然接受任何評議，「我做我該做的事情，也希望自已是最後一個犧牲者，心中不會有一絲絲怨恨」。

陳景峻也替自已喊冤，「之前不是說要白綠合作嗎？我只是在扮演白綠之間的橋樑！」他認為在選舉這段時間，民進黨一開始不提名人選，後來才決定提名，「這樣讓我這座橋樑變得很尷尬」。

陳景峻說，他在5月間有答應柯市長不會離開，一定會幫他打完選戰才走，那時候白綠沒有合作，「但是我能袖手旁觀嗎？我能靜靜坐在副市長辦公室一動也不動嗎？這是做人做事的道理嗎？這是政治倫理應有的常軌嗎？」

陳景峻強調，他盡最大力量幫助柯市長連任成功，這中間他最不希望看到國民黨班師回朝，有很多黨內大老事後打電話給他，感謝他的挺住與堅持，做出最好的政治判斷，否則最後國民黨取得勝贏的話，對2020的影響非常深遠，他只能默默謝謝這些人的關心。

「民進黨跟柯市長之間不要再有怨跟恨」，陳景峻認為，如果不能放下，又有什麼可以坐下來談呢？他從政至今，有空就會到菜市場聽聽人民的聲音，人民也不會期待藍綠白互相猜忌跟角力2020，人民要的是每天求溫飽，現在選完了卻還在為了選主席、喬派系，「我想要告訴我最尊敬的黨，現在應該坐下來思考要把台灣帶到什麼處境才對」。

陳景峻強調，如果民進黨不記取教訓，人民還是看到算計、卡位或求取政治利益最大公約數，人民還是會再一次的用選票教訓民進黨，那時後悔也來不及了。

「我希望我是最後一個犧牲者」，陳景峻說，他跟家人始終為台灣努力深耕，他從來沒有離開，因為他熱愛台灣這塊土地，他最後也呼籲民進黨應該要跟人民站在一起，為國家、土地、人民一起打拚。

(中時 )