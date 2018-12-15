MLB》強索大肥約 美媒：哈波恐會滯銷

2018年12月15日 11:40 中時電子報 盧品青

經紀人波拉斯回應媒體。（美聯社資料照）

超級經紀人波拉斯(Scott Boras)面臨生涯最大挑戰，他正在幫前國民外野手哈波(Bryce Harper)尋求史上第一肥約，但是哈波比他想像中還要不好賣。波拉斯甚至向美媒《運動畫刊》的記者坦承「不能以傳統的方式來賣」。

左投陳偉殷離開金鶯之後，波拉斯幫他拿到馬林魚5年8000萬美元合約，其實靠的還是老招，也就是吹噓陳偉殷的戰力(勝場數, 在美東火藥庫的生存力, 左投)。他還幫殷仔弄到跳脫合約的權利，進可攻退可守。

當年史上最肥約的A-Rod，波拉斯也是這樣搞定的，然而哈波的數據實在不夠漂亮。哈波雖然22歲就拿到MVP，今年還有34轟、100打點，但波拉斯直接吹噓哈波的戰力，也會被球團總管拿出數據打臉：打擊率0.249、上壘率0.393、勝場貢獻(WAR)1.3，你告訴我這個傢伙值4億美元？

在36年的吸血經紀人生涯中，波拉斯不得不首次把推銷策略移轉到「商業價值」。哈波打擊率不好又如何，不是全壘打王也沒關係，重點是他能「提升球隊形象」「吸引球迷入場」「增加轉播收視率」「博取媒體版面」。

球迷不斷用「Overrated(被高估)」來形容哈波。一位費城人球迷表示：「我誠心希望哈波別來。他的本事就是上場打個小飛球，吞兩張老K，偶爾打一支很遠的全壘打而已。然後還要啃光我們的團薪。」

球迷不爽哈波也無所謂，只要哈波繼續成為話題就夠了。同樣是全壘打，哈波就是打得比別人遠；同樣是吞老K，哈波就被會酸得更慘；同樣是打架，哈波還會被嘲笑揮拳技術差，「簽哈波絕不吃虧，他自己能幫球團帶錢來。」

波拉斯痛批某些球團帶起節儉風氣(特別是洋基)，又主張聯盟應該擴大季後賽規模，讓更多球隊有機會參賽(才有理由砸錢買球星)。波拉斯還給哈波「惡補」，逼他吞下兩千多頁的業界資料，讓球團驚嘆哈波原來是文武雙全。為了賣哈波，波拉斯幾乎窮盡畢生所學，不論最後簽了多少錢，肯定是他最難賣的一位球員。

(中時電子報)