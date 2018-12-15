《翻爆旺寵物》寵到無法無天 調皮搗蛋也可愛

2018年12月15日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎從軍共患難 退役後還想養

「鐵衛」憲兵負責保護總統維安，其中的憲兵指揮部擁有一支訓練有素的偵爆犬部隊，憲兵退伍的王景垣7年前因為愛狗正好被分發至軍犬組，回憶當時替軍犬小黑「把屎把尿」，還要牽著牠慢跑，雖然過程辛苦，但想到牠肩負重大偵爆使命，也不由得肅然起敬。

◎實踐TNVR 侯硐貓好健康

侯硐貓村曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點，也是全台貓咪TNVR具體實踐地方，九份山城下瑞芳市區龍山里、龍川里與龍安里，由三位里長帶領，以人道方式管理，一起譜出流浪毛寶貝幸福健康進行曲。

◎柴犬愛撒嬌 全家人開心果

柴犬聰明伶俐愛撒嬌的特質，吸引很多名人飼養，張小燕主持節目時會帶著，甚至直接入鏡，新科高雄市長韓國瑜在臉書也直播他跟愛犬享用晚餐的畫面。媒體工作者巫召清也養了1隻名為「次郎」的柴犬，懂得察顏觀色且善解人意，更是全家人的開心果。

◎流浪花博 正妹認養獲新生

台中市府為讓飼主帶著毛小孩遊台中花博，以毛小孩「入園不入館」原則，開放花博園區戶外空間，讓飼主攜帶犬貓入園同樂，開園前后里園區出現3隻流浪狗，其中1隻黑白色相間的乳牛犬，或坐或躺隨處閒晃，被送到動物收容所，參與花博工作的Oliver和乳牛犬很投緣，關切在收容所情況，最後決定認養，取名為「妞妞」，現在成為生活好夥伴，Oliver人美心也美，給「妞妞」一個溫暖的新家。

◎孤僻喵星人 只愛黏主人

習慣獨來獨往的喵星人，雖然比不上毛小孩喜歡與人親近，卻也有情深義重的一面。剛出生就被送養的「臭貓」，5年來跟隨飼主洪紹恩從學生到就業，還因多次生病住院，花光主人辛苦打工的積蓄。但無論主人多麼晚歸，祂都會守候在門口隨時準備迎接，讓人覺得窩心。

◎棄後重生 浪浪樂當輔助犬

鬆軟毛髮、金黃髮色，學習輔助犬Emma只要走出校外，進入工作領域，就是最亮眼的寵物明星，但牠曾經被主人遺棄、流落收容中心，隔著鐵窗等待關愛眼神，與現今美麗模樣相去甚遠。

(中時電子報)