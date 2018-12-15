何志偉稱是好朋友 柯P酸：好到會說我是髒髒包

台北市長柯文哲14日出席臺北市107學年第1學期公私立中等學生表揚大會前，回答媒體的提問。（鄭任南攝）

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台北市士林大同區立委補選，國民黨、民進黨分別徵召陳炳甫、何志偉，市長柯文哲則派出觀傳局長陳思宇角逐，立委補選再度形成「三腳督」局面，對於何志偉昨稱與柯是好朋友，柯文哲今受訪酸溜溜回應，「好朋友？好到會說我是髒髒包這樣？唉唷，算了，反正聽聽就好。」柯強調，對我們來講還是親疏有別。

「髒髒包」流行時，台北市議員何志偉曾以「髒髒包」形容說，「柯文哲現在是我們『髒髒包』，吃完後一定要擦擦鼻子，自己靠自己」。他說，柯文哲就像「髒髒包」，有一時流行，吃完後會把全身弄髒。好險，現在「髒髒包」已經退流行了。這件事在何志偉傳出要參加立委補選後，一直被柯粉提起。

何志偉昨天(14日)在登記時指出，他與柯文哲是好朋友。柯文哲今天上午出席牯嶺街書籍活動時被問跟何志偉算是好朋友嗎？柯文哲回應，要選舉的人都會釋出善意，爭取每個人的支持，對我們來講還是親疏有別。

對於如何看待立委補選選情，柯文哲說，應該會跟這次台北市長選情很像，差距應該會在1至2％，不是險勝就是險敗，結果應該會很接近。

至於是否會陪同陳思宇掃街？柯思考幾秒說，再講吧，柯強調，選舉重要的是候選人；此外，陳思宇昨登記就因批評對手「連勝文們」引發爭議，柯文哲認為，還好啦，畢竟她也算新人。

(中時 )

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