乃木坂46「久保醬」獻餅吸台客

久保史緒里在「日本東北遊樂日」為家鄉仙台「拉客」，力薦大家到仙台等日本東北地方一遊。（日本東北六縣感謝祭提供）

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時報周刊
溫博鈞
仙台名產「荻之月」特製了印有久保史緒里甜美模樣的包裝。（日本東北六縣感謝祭提供）
久保史緒里（中）與扮演400年前重要人物的「伊達武將隊」同台推銷仙台觀光。（日本東北六縣感謝祭提供）

明年1月27日將在台北小巨蛋舉行演唱會的女團「乃木坂46」成員久保史緒里來台，昨（14日）參加在台北華山1914文化創意產業園區舉行的「日本東北遊樂日」觀光推廣活動，為包含家鄉宮城縣的日本東北地方大打廣告，邀大家前往當地旅遊。

久保史緒里被日媒形容擁有「壓倒性的透明感」，在日本已有眾多粉絲，接近她出場時間時，近兩百名台日粉絲開始大量聚集華山大草原，更有數名粉絲手持大砲相機猛拍，人氣旺盛。

她在眾人連呼暱稱「久保醬」聲中登場，立即先為乃木坂46明年1月的台灣演唱會催票，並介紹該團在今年夏季於宮城縣仙台市舉行的大規模演唱會、以及在仙台車站舉行演出服裝展示等活動。

她更「衣錦還鄉」，受仙台名產「荻之月」厚愛，特製了印有她甜美模樣的包裝，當中隨機附上10種她親赴各個仙台勝地的卡片，這項企劃去年因為反應熱烈，今年再次特製了全新版本，粉絲齊喊「好想要！」久保史緒里聽了呵呵笑不停。

「日本東北遊樂日」活動今明持續在同場地進行，久保史緒里演出時間預定為下午兩點半，實際時間可參閱活動網站。

(時報周刊)

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