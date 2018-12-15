陳思宇臉書照片被爆侵權 游淑慧酸：別變白目力量

北市立委參選人陳思宇昨在臉書PO文預告今天行程，遭準議員游淑慧踢爆把公務當選務。（張立勳翻攝）

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中時

台北市士林大同立委補選開跑，準北市議員游淑慧15日踢爆立委參選人陳思宇臉書PO文照片，根本是騙、偷與侵權，用了一張和阿基師逛市場的照片，但照片版權應屬市府，質疑陳思宇拿來做競選活動，痛批陳思宇把阿基師當助選員、把公務當選務，她要求陳思宇公私分明、誠實競選，不要把白色力量變成白目力量。

對此，陳思宇競選辦公室回應，自從宣布參選後，許多地方支持者都透過臉書詢問相關公開行程，為讓支持者知道掃街內容，此照片為情境照宣傳市場掃街，將行程公布在臉書上，此外，謝謝各界提醒，有跟阿基師聯絡致意，阿基師表明沒有關係，如外界仍有疑慮將刪除貼文，相關競選活動未來會更謹慎注意。

游淑慧今早指出，登記參選後的陳思宇，昨晚第一篇臉書PO文預告今早去逛士林士場，但陳臉書PO文的照片，用了一張和阿基師逛市場的照片，還註明日期是「12月15號市場走走」，這是赤裸裸的作假行為。

她說，首先，這張照片其實是今年7月北市觀傳局的活動，而照片的市場地點也在「北投」，而非在「士林市場」，拿公家刊物的照片放在自己的競選粉專中，這是要讓人誤以為「阿基師挺陳思宇」嗎？況且這張照片的版權應該是市政府所擁有，陳思宇個人能拿來做競選活動照片嗎？有沒有考慮過北市府和阿基師心情？

游淑慧痛批，陳思宇把公務當選務，把北投當士林，把阿基師當助選員，她要求陳思宇公私分明、誠實競選，不要把白色力量變成白目力量。

(中時 )

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