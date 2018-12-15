MLB》大谷翔平復健進度超前 普侯斯開季擔任DH

2018年12月15日 12:35 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

天使隊「二刀流」大谷翔平今年球季末接受手肘韌帶置換手術，總管艾普勒（Billy Eppler）透露，他的復健進度超前，至於天使重炮手普侯斯(Albert Pujols)，目前狀況也在恢復當中。

大谷翔平今年10月1日接受手肘韌帶置換手術，目前他雖已回到日本，但仍持續復健，現在大谷的手臂已經可以完全伸展也可以完全彎曲，艾普勒透露：「大谷目前恢復進度稍微超前，但這不代表他可以提前回到球場，不過我們對於這個消息感到相當開心。」

天使隊今年除了大谷翔平動刀，38歲的強打普侯斯也進行左膝清創手術，今年他雖只出賽117場，但擊出114支安打包括19發全壘打，與菜鳥球季就轟出22發全壘打的大谷翔平2人對球隊陣容都有舉足輕重的影響。

談及這2位傷兵，天使新任總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)抱持著保護的心態，「我們想好好保護大谷的手肘，期待他可以投到2020年，甚至更久之後，所以我們會更重視醫療團隊的報告，對於他的復出行程也會更謹慎。」

至於目前積極備戰明年球季的普侯斯，阿斯瑪斯說：「他動手術後，我與他談過幾次，他說他感覺還不錯，但我們春訓時還是得慢慢來，再看看他的感覺以及表現。」

阿斯瑪斯也補充：「我們不會預期大谷開季就會能復出比賽，球隊需要他打擊上的火力，但前提是不能造成他在投球上的風險。球季一開始會由普侯斯擔任指定打擊，也會看看他能否回到一壘守備，不過這一切得視他得膝蓋狀況而定。」

(中時電子報)