食農教育成果展 陳吉仲不忘提醒防非洲豬瘟

農委會今表揚食農教育推廣績優學校，代理主委陳吉仲（前排左4）親自到場頒獎。（廖德修攝）

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農委會今明兩天於臺北文創大樓舉辦「食農小學堂X食農百寶屋」食農教育成果發表會，代理主委陳吉仲今（15）日頒獎表揚107年推廣食農教育績優學校與老師；致詞時不忘提醒在場的老師、同學共同防範非洲豬瘟病毒入侵，不要從國外帶進肉品，大家一起來保護本土養豬業。

農委會自106年起啟動食農教育推廣計畫，陳吉仲表示，食農教育應透過家庭、學校、社區等多元管道推動，也鼓勵學校與家庭、社區、或相關團體合作，串聯各界資源，食農教育能從小扎根，成為全民運動。

今年食農教育推廣計畫以「農業生產與環境」議題為推動重點，搭配健康飲食生活及飲食文化等概念，學校辦理食農教育課程、教案及體驗活動，發展符合不同學習階段學生的食農教育概念架構。

獲獎的25所學校中，新北市立三民高中「蘆荻.好食.心視界」獲得國中組特優，這是以中餐設計與製作為核心活動，藉由設計菜單、探討飲食與農業相關議題，讓學生在參與選購、烹調的過程中，除了考量喜好、安全與健康，並且吃當季、選在地、友善環境。各個得獎學校師生也都利用難得的機會，分享食農教育經驗。

農委會今年還邀請農民團體、農村社區，辦理食農教育示範推廣計畫，此次成果發表會並展示富里鄉農會所研發的在地米食桌遊、苗栗縣苑裡鎮社苓社區的學生創作繪本等。富里鄉農會家政班以米食文化與有機友善、多元族群節慶與飲食文化、廿四節氣與農作物等議題研發了6套桌遊，簡單易玩且富教育性。

農委會表示，此次成果發表會適逢每月15（音同「食物」）日，提醒全民記住「三要一不要」的口訣。第一是「在地食材當季吃」、第二是「揪人共食快樂吃」、第三是「原型食物真好吃」、第四則是「不要浪費食物適量吃」。

(中時 )

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