花東縱谷「餐桌上的部落旅行」榮獲shopping design 在地文化推廣貢獻獎

2018年12月15日 12:57 中時 張祈

縱管處餐桌上的部落旅行於2018shopping design雜誌12月號之得獎報導與講座。（縱管處提供）

縱管處林維玲處長自頒獎人「浩克慢遊」主持人王浩一手中接獲「在地文化推廣貢獻獎」 獎座。（縱管處提供）

花東縱谷國家風景區管理處(縱管處)以「部落文化x絕美秘境x餐桌體驗」為主題，邀請阿美族金鐘主廚陳耀忠、農食美學家木人艸與5個部落一同以傳統食材結合在地文化開發新菜式，首推出「餐桌上的部落旅行」，自9月推出後報名場場爆滿，也獲得「shopping design-taiwan design best 100」中的「在地文化推廣貢獻獎」。

縱管處長林維玲表示，用一桌餐食，說一個故事，是「餐桌上的部落旅行」主要精神與概念，金鐘主廚陳耀忠、農食美學家木人艸擔任餐食顧問，與花蓮光復鄉太巴塱、萬榮鄉馬遠、玉里鎮織羅、富里鄉吉拉米代與台東延平鄉永康等5部落共同發想激盪，以策展的手法，打造全新的餐食與體驗行程。

「用一桌餐食，說一個故事」林維玲說，從餐點到餐桌擺設，食材、材料都來自當地，以竹簍、檳榔葉、月桃葉等自製餐器，運用當季花果作為擺盤，連用餐的地點都是大有特色，從森林裡的巨榕、聯合國認證的綠色旅遊地、阿美族傳統家屋、180度環景的山頂獵寮與復刻「看見台灣」的稻田腳印中都是活動的「餐廳」。

國內外部落客、網紅爭先分享，來自土耳其的影音網紅圖佳也從部落精心安排的文化體驗中，深刻感受到部落居民敬愛大地的精神，希望每年都能造訪部落；著名的香港影音部落團隊TripTaiwan小潔說，這是一趟身心都被洗滌的旅程。

(中時 )