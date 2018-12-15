小鹿鹿來了！鹿港生態公園梅花鹿園開放互動 小朋友好樂

2018年12月15日 13:19 中時 吳敏菁

小朋友體驗餵食小鹿鹿，非常欣喜。（吳敏菁攝）

小鹿鹿溫馴的和小朋友互動。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長黃振彥好構想，鹿港生態公園注入生氣盎然，梅花鹿群吸引絡繹不絕民眾來互動。（吳敏菁攝）

小鹿鹿來了！鹿港鎮公所利用生態公園，打造梅花園，讓鹿港名副其實有鹿了，還媲日本奈良公園，15日開放互動名額秒殺，這次再增添2隻小鹿，共7隻，小鹿們非常溫馴，輕輕靠近拿著飼料桶小朋友，讓小朋友欣喜的心如小鹿亂撞，「真得好喜歡小鹿啊！」

鹿港鎮長黃振彥表示，鹿港早期地名「鹿仔港」，早期鹿群聚集，為了讓鹿港有「鹿」，特地購入經過人工飼養馴化梅花鹿，作為觀光新亮點，去年舉辦小鹿見面會，成功地吸引非常多遊客來觀賞。

可惜後來新加入１頭公鹿，檢為牛結核菌感染，生態公園遵從彰化縣動物防疫所要求進行鹿隻移動管制，暫時封園，今年再連續經過3次結核病檢驗，均為陰性，才解除移動管制。

歷經1年多的隔離檢疫，梅花鹿園區終於可以再開放給民眾參觀及互動，鹿港鎮公所15日上午特別舉辦「與鹿有緣藝童遊玩」童樂會，吸引體驗小鹿餵食、手工DIY、氣球達人、泡泡秀之外，小鹿鹿們雖然一年多未與遊客接觸，但仍然非常溫馴又親人，尤其與每天飼養照料牠們的阿伯，互動最是熱切；小鹿鹿很聰明，一看到鎮公所的獸醫就會閃躲，因為牠們知道「又要打針了」，真的是非常可愛。

尤其，這次多添2隻小小梅花鹿，牠們特別害羞，別得小鹿們和小朋友互動，牠們跑到水池畔喝水，「1、2、3、4、5、6、7！」小朋友輕輕地點數，有7隻耶，看著小鹿鹿們優游在水池、綠草如茵、綠樹成蔭，還有木造鹿寮的優美環境下，心也為幸福小鹿們雀躍。

鹿港鎮公所表示，未來預定在周末假日、國定假日都會常態開放，平日則採線上預約制、且只接受團體預約，藉以管控品質。

(中時 )