Rail Bike深澳鐵道自行車　18日起免費試營運

2018年12月15日 13:09 中時 張穎齊

新北市政府與台鐵合作，利用八斗子站至深澳站路段，打造全台第2處Rail Bike鐵道自行車，圖為八斗子站端。（張穎齊攝）

新北市政府與台鐵合作，利用八斗子站至深澳站路段，打造全台第2處Rail Bike鐵道自行車，圖為深澳站端。（瑞芳區公所提供）

新北市政府與台鐵合作，利用八斗子站至深澳站路段，在既有軌道架設自行車系統，推出全台第2處的「Rail Bike鐵道自行車」。（張穎齊攝）

繼苗栗舊山線「鐵道自行車」通車後，全台第2處Rail Bike鐵道自行車也即將在瑞芳登場，新北市政府與台鐵合作，規畫沿用深澳線閒置路段的1.3公里舊軌道，利用八斗子站至深澳站路段，在既有軌道架設自行車系統，18日起將開始免費試營運，可飽覽依山傍海的美景，並激發出瑞芳的觀光能量。

新北市政府觀光旅遊局指出，台鐵深澳線目前僅剩瑞芳到八斗子站，為賦予廢棄鐵軌嶄新的生命，市府與台鐵跨域合作，打造以暢遊山海為主題的深澳鐵道自行車，結合了沿岸海景、生態、礦坑、鐵道特色，喚醒在地歷史的記憶以及人們對山與海的嚮往。

觀旅局說明，新北市長朱立倫17日將會前往現場，先行試乘體驗，18日起開始免費試營運，第一階段18日至27日，由「旅遊業界」進行體驗並給予營運建議。

第二階段28日至明年1月17日間，周一至周五4班次，開放「瑞芳區民」免費體驗，周五（1班次）及周末（各4班次）開放一般民眾「線上預約」免費體驗，1月18日起開始收費。

至於一般民眾何時可以開始試乘？承辦的大日開發有限公司表示，尚未確定，會統一公告在「Railbike深澳鐵道自行車」臉書粉絲團。

觀旅局表示，搭配深澳鐵道自行車開通，還會在深澳站設置Ubike，遊客可以騎單車連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海科館，以及國際知名的水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，形成一迷人的觀光廊道。

瑞芳區長陳奇正表示，深澳鐵道自行車可激發出深澳、八斗子、瑞芳的觀光能量，遊客既可享受搭乘時微風徐徐吹來的舒適感外，還可看盡山海之美與隧道內光影藝術，達到身心靈的暢快紓壓，歡迎來體驗。

(中時 )