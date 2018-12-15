MLB》單季39轟的秘密？大聯盟球星的院子長這樣

J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）在自家後院打造2座「內野」。（翻攝自J.拉米瑞茲推特）

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中時電子報
/綜合報導

印地安人隊重炮手J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天（15日）在個人推特秀出家中剛完工的院子，不但有一個小型內野場地，最特別的是，旁邊竟然還有一座內野造型的游泳池。

26歲的J.拉米瑞茲在大聯盟有6年出賽紀錄，最近2年都入選明星賽且拿下三壘手銀棒獎，今年他157場出賽578打數擊出156支安打，其中包括驚人的39發全壘打、105分打點，兩者均是他生涯的最佳成績。

顯然J.拉米瑞茲對自己的表現還不滿足，今天他在個人推特貼出剛完工的後院照片，圖中不但有一個小型的內野，甚至連旁邊的游泳池也是棒球場的造型，美輪美奐的環境讓人大呼羨慕。

他在貼文中寫道：「我家後院剛完工的樣子。」他還幽默補上勵志的主題標籤（HashTag），沒有藉口（#NoExcuse）、沒有休息日（#NoDaysOff）、為偉大奮鬥（#StriveForGreatness）。

不僅如此，他一貼出照片後，大聯盟官方帳號隨即回文問道：「第一場比賽是什麼時候？」J.拉米瑞茲也搞笑回應：「星期天，你要來嗎？」

(中時電子報)

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