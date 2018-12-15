加聽命美國拘華為高官陷外交「孤立」 俄媒：當美僕從的代價

友善列印
中時
李文輝

中共黨媒《環球時報》今天發表評論指出，「今日俄羅斯」日前網站以「有朋友如斯，誰還需要敵人？當美國僕從，大陸讓加拿大付出代價」為題。稱加拿大向來是美國忠實盟友，以為很保險而決定單挑世界第二大消費市場，拘押孟晚舟，引發北京震怒。評論說，「加拿大處在強鄰陰影下多年，顯然忘記了模仿美國不能就成為美國。」加國把自己逼到牆角，不論司法程序結果如何，加美陸關係至少一方受損。渥太華顯然認為只迎合一個外國的利益就夠了，但現在看起來，它正領教到世界正比它認為的要更多極。

加拿大環球新聞網13日「滿腹委屈」引述多倫多大學政治學者威斯曼的話稱：「中國人能輕而易舉地抓一名美國商人或美國外交官，也可以兩者都抓，但他們沒這麼做。」加拿大成了「替罪羊」，「他們踢不了美國，就轉過身來踢我們。」

評論稱，加拿大真無辜嗎？14日上午，在台灣發展的加拿大籍節目主持人、演員夏克立發出一條中文微博：「我很對不起，我國家最近做的事情。加拿大這(怎)麼會做這種事！文字後面還有『流淚』『心碎』『尷尬』等多個表情。到14日下午7時，該微博被點贊超過5.7萬次。4000多條評論中獲點贊最多的粉絲評論是：「跟你沒有關係啊，你是個很善良的人哦！」

美聯社14日報導「加拿大被卡在兩大國間，在世界舞台感到孤立。」加拿大歷史學家博斯威爾稱：「我們從未這樣孤立。我們沒有任何嚴肅的盟友，我覺得這也是中國這麼做的理由，我們的報復手段很少。」

14日，加拿大前駐陸大使馬大維對媒體稱，不只是美國，其他西方國家都應站出來支持加拿大，如果像美國、英國、澳洲和法國等能公開或在幕後為加拿大說句話，那將是一件好事。

《環時》評論指出，馬大維看上去會因為這種想法而失望。比如在日本，安倍政府態度謹慎，對陸加外交衝突堅持「不做任何評論」。英國《衛報》13日題為「不幸的加拿大遭受打擊」社論，倒是呼籲西方國家支持加拿大，不過同時警告：華府有需要時求助盟友，但只要川普覺得有必要，隨時會將盟友推出汽車。

(中時 )

好消息？ 川普：美中可能很快能… 中美夾擊孟晚舟案 這個國家恐淪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。