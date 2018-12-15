加聽命美國拘華為高官陷外交「孤立」 俄媒：當美僕從的代價

2018年12月15日 15:33 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天發表評論指出，「今日俄羅斯」日前網站以「有朋友如斯，誰還需要敵人？當美國僕從，大陸讓加拿大付出代價」為題。稱加拿大向來是美國忠實盟友，以為很保險而決定單挑世界第二大消費市場，拘押孟晚舟，引發北京震怒。評論說，「加拿大處在強鄰陰影下多年，顯然忘記了模仿美國不能就成為美國。」加國把自己逼到牆角，不論司法程序結果如何，加美陸關係至少一方受損。渥太華顯然認為只迎合一個外國的利益就夠了，但現在看起來，它正領教到世界正比它認為的要更多極。

加拿大環球新聞網13日「滿腹委屈」引述多倫多大學政治學者威斯曼的話稱：「中國人能輕而易舉地抓一名美國商人或美國外交官，也可以兩者都抓，但他們沒這麼做。」加拿大成了「替罪羊」，「他們踢不了美國，就轉過身來踢我們。」

評論稱，加拿大真無辜嗎？14日上午，在台灣發展的加拿大籍節目主持人、演員夏克立發出一條中文微博：「我很對不起，我國家最近做的事情。加拿大這(怎)麼會做這種事！文字後面還有『流淚』『心碎』『尷尬』等多個表情。到14日下午7時，該微博被點贊超過5.7萬次。4000多條評論中獲點贊最多的粉絲評論是：「跟你沒有關係啊，你是個很善良的人哦！」

美聯社14日報導「加拿大被卡在兩大國間，在世界舞台感到孤立。」加拿大歷史學家博斯威爾稱：「我們從未這樣孤立。我們沒有任何嚴肅的盟友，我覺得這也是中國這麼做的理由，我們的報復手段很少。」

14日，加拿大前駐陸大使馬大維對媒體稱，不只是美國，其他西方國家都應站出來支持加拿大，如果像美國、英國、澳洲和法國等能公開或在幕後為加拿大說句話，那將是一件好事。

《環時》評論指出，馬大維看上去會因為這種想法而失望。比如在日本，安倍政府態度謹慎，對陸加外交衝突堅持「不做任何評論」。英國《衛報》13日題為「不幸的加拿大遭受打擊」社論，倒是呼籲西方國家支持加拿大，不過同時警告：華府有需要時求助盟友，但只要川普覺得有必要，隨時會將盟友推出汽車。

(中時 )