大陸經濟資料「難看」習近平內外交困？

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中時
李文輝

大陸國家統計局14日公布最新資料顯示，大陸的消費和工業增速大幅下跌，均低於預期，甚至低於10年前金融危機期間的增長速度。美國之音今天報導，分析人士指出，資料顯示，美陸貿易戰對大陸經濟的壓力剛剛顯現。另一方面美國總統川普不失時機地暗示，由於大陸經濟放緩，美國現在占據優勢。他說，美陸應該很快達成交易。

美國之音引述美國國家廣播公司財經頻道（CNBC）昨天報導，加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亞洲外匯政策總監鄭蘇（Sue Trinh）說，此「較弱」資料顯示，「預先搶購」效應已經消退，貿易戰給大陸經濟帶來的壓力正在增加。鄭蘇還稱，這份資料「很難看」。

報導稱，自7月6日美首輪徵稅以來，大陸一直到10月都維持良好資料。鄭蘇指出，那是因為存在「預先搶購」效應，國際購買者擔心貿易戰會對遠期的供銷和價格有巨大影響，於是在短期內大量購入大陸製造業出口產品。

大陸國家統計局資料顯示，美陸貿易戰的影響還不那麼明顯。鄭蘇解讀，這只能說明後面情況可能會更糟糕。11月的資料只是開端。

美國之音報導，《紐約時報》昨天稱，大陸經濟連續幾個月持續下滑，可能給大陸領導人習近平帶來上台後的最大挑戰。習近平現在是內外交困。

文章指出，在國內事務上，習近平面臨艱難的抉擇：是繼續刺激增長，還是令大陸經濟的長期問題，比如巨額債務加劇？在國際舞台上，隨著川普貿易戰的推進，他可能被迫對美國做出讓步。

實際上，在阿根廷G-20峰會「習川會」以來，為緩解兩國貿易緊張關係，大陸已經做出了幾項讓步。從明年1月1日起到3月31日，對原產於美國的汽車及零組件暫停加徵關稅3個月。

另外，開始小規模恢復購買美國大豆。此外，還正修改引發美國和西方擔憂的《中國製造2025》。

報導說，雖然習近平可以把與美國的貿易戰當作經濟下滑的藉口，但是，如果這樣的情況繼續，民怨最終會指向他。政府已下令審查大陸經濟的壞消息。

(中時 )

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