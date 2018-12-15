2018年12月15日 13:21 中時電子報 吳家詮

國際警察首長協會(IACP)前會長德克馬(Louis M. Dekmar)昨(14)日獲頒中央警察大學名譽法學博士學位，這是繼國際知名刑事鑑識專家李昌鈺博士獲頒警大名譽博士學位以來，第2位獲得該校名譽博士學位的得主，非常難得。為此，內政部徐國勇部長，特別應邀來校參加頒贈典禮，並擔任頒授人，典禮在本校的大禮堂舉行，包括IACP現任會長謝爾(Paul Cell)、警政署國際組組長曹晴輝、本校校友華航董事長何煖軒等均應邀觀禮，在全校師生的見證下，儀式簡單而隆重。

徐部長說，德克馬先生為美國喬治亞州拉格蘭奇市警察局局長暨公安局局長，擔任過多項執法機關的重要職務，在警察政策、執法程序、機關管理及教育培訓等領域，均有很傑出的表現，並曾獲頒多項榮譽獎章。尤其在擔任國際警察首長協會（IACP）會長期間(2017-2018年)，維護我國參與IACP大會活動之權益及創造各式交流機會，也曾遊說美國政府部門協助臺灣參與國際刑警組織（Interpol）相關活動，希望讓臺灣也能成為國際執法的一環，雖然目前尚未能如願，但對於德克馬所提供的協助，他代表內政部深表感謝。此外，部長也感謝德克馬局長全力支持我國舉辦國際警察合作會議，在今年3月印度舉辦國際警察首長協會亞太地區分會期間，協助我國成功洽邀15國警政高階首長來臺參加2018國際警察合作論壇；今年9月更親自應邀來臺參加「2018國際警察合作論壇－打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，擔任開幕式演講嘉賓，有效提升論壇層次，也成功的增進我國與各國警察的交流與合作。

內政部長親赴警大 頒授IACP前會長德克馬名譽博士。(中央警察大學提供)

為了表彰及感謝德克馬局長的卓越貢獻，以及協助拓展我國與國際警察組織交流的努力，徐部長特別和警政署陳家欽署長連袂推薦德克馬為警大名譽博士的候選人，他很高興德克馬局長的優異表現，能夠獲得本校審查委員會嚴謹的審查，並獲一致肯定其在警察政策、執法程序、機關管理及教育培訓等領域之貢獻與成就，同意授予名譽博士學位，並報經教育部同意備查。

部長致詞時表示，德克馬獲頒名譽博士後，正式成為警大校友，希望能夠基於校友的情誼，發揮他在國際治安、執法機構間的影響力，一方面繼續支持我國參加相關國際警政治安的各項活動或組織，一方面協助警大在警察學術交流上，有更多可以發揮的國際舞台，並且透過穩定的交流機制，將他豐富的執法、實務及教學經驗，跟警察大學進行交流、分享，拓展師生的國際視野。徐部長同時也希望IACP謝爾會長能夠秉持其一貫的友好態度，繼續提供我國最大的支持，維護我國參與國際警察首長協會的權益，提供我國與其他國家的警察機關交流的機會外，也能在我國爭取參與重要的國際治安組織時，例如：國際刑警組織，伸出更全面、更寬廣的友誼的援手，讓我國也能為國際地球村的治安奉獻努力。而德克馬局長與謝爾會長也都在稍後的致詞中積極回應，表示願意盡全力支持。特別是謝爾會長也表示，將持續協助臺灣警察參與各項國際會議與組織活動。

內政部長親赴警大 頒授IACP前會長德克馬名譽博士。(中央警察大學提供)

刁建生校長表示，今天頒授德克馬局長名譽博士學位，除了表彰其各項卓越成就外，也希望警大學生能見賢思齊，以德克馬校友為榜樣，致力於警學的研究與實作，未來也能像他一樣在國際治安領域上發光發熱。

(中時電子報)