買新皮夾後就常被當賊 全是因這東西引誤會

一名男大生在《Dcard》發文表示，最近買了新皮夾後，去店家消費卻常引起防盜器警鈴大作，原來全是因為皮夾磁條沒移除。(翻攝自Dcard)

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中時電子報

買新皮夾後卻常被當賊?一名男大生發文表示，近日只要去店家消費，只要一踏進店門就很常引起防盜門狂叫，讓他好尷尬，直到昨(13日)前往某知名連鎖藥妝店消費時又引起防盜門的警號，經店員提醒，他才知道全是皮夾裡的磁條惹的禍。

這名男大生在《Dcard》上發文表示，最近只要一經過有防盜門，就會引起防盜門的警號狂響，讓他十分困擾。昨日他前往某知名美妝店，一經過防盜門，又引起警鈴大作，無辜的他面對眾人注目，尷尬的表示「我才剛進來」。

店員見狀，上前詢問原po「去別的地方也會這樣嗎?身上有皮夾嗎?」，原po回覆有，這才知道原來是因皮夾裡的磁條藏在標籤裡沒被發現，又因最近天氣潮濕，濕氣重導致皮夾內的磁條復磁，才會讓原po不管走到哪都被誤認為賊。

男大生發現問題後，趕緊將皮夾磁條移除。(翻攝自Dcard)

PO文一出立即引起網友大喊「長知識了!」，原PO也表示「活了快19年第一次聽到這種事，不把他剪開我還真不知道那是磁條...」。有人回覆「店員不是幹假的…」、「去一個美妝店就長知識了」，更有人表示「我與朋友在澎湖的美妝店也發生過，一進門瞬間成為焦點」，也有人歪樓表示「我也有經驗，我離開美妝店直接一個慘叫，原來我還沒結帳…」。

(中時電子報)

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