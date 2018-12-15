最高100萬罰不怕！ 防非洲豬瘟仍有8例違規闖桃機

2018年12月15日 13:34 旺報 賴志昶

為防範非洲豬瘟，行政院農委會防檢局修法提高罰則至最高100萬元，14日正式上路。行政院農業委員會動植物防疫檢疫局14日表示，截至14日16時止，桃園機場查獲旅客違規攜帶動物產品者計8件，罰5萬元者3件，均是大陸火腿腸及臘腸。

防檢局指出，動物傳染病防治條例第45條之1修正案經總統12日公布後，自14日凌晨0時起生效，旅客違規攜帶動物產品入境將處以新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

防檢局表示，桃園機場查獲旅客違規攜帶動物產品者計8件，罰5萬元者3件，均是大陸火腿腸及臘腸；裁罰3萬元者4件（大陸雞肉2件、越南豬肉2件）及裁罰1萬元者1件（來自日本的犬貓食品）；國內其他國際機場、港口及小三通，則無查獲案件。

台北關說明，該關稽查組於14日11時許於桃園國際機場，查獲搭乘班機CZ-3023、CA-149及HU-7987自大陸返國之本國籍詹姓旅客、大陸籍李姓旅客及代姓旅客，以託運及手提行李方式分別攜帶大陸火腿腸（淨重分別為1公斤、0.2公斤及0.4公斤），未據口頭或書面申報，逕擇綠線（免申報）檯通關，移請動植物防疫檢疫局依規定處置，分別裁處新臺幣5萬元、3萬元及5萬元罰鍰。

防檢局提醒，旅客違規攜帶動物產品的罰則已經提高，依據裁罰基準，第2次再攜帶來自3年內有發生非洲豬瘟國家的豬肉產品會被裁罰新臺幣50萬元，罰則相當重，民眾千萬不要以身試法。

台北關再次呼籲，國人出國旅遊，切勿攜帶未經檢疫合格之動物產品入境，非洲豬瘟目前並無疫苗及藥物可供治療，豬隻一旦感染，致死率可達100%，造成危害至鉅；唯一防堵方法係阻隔其病毒隨豬肉及其製品輸入，藉由政府機關間相互合作，杜其於境外。

(旺報 )