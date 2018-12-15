拔河就像醫療事業 長庚藉拔河賽推廣團隊精神

長庚醫院今（15日）舉辦2018永慶盃拔河比賽，吸引近千人到場參與。（長庚醫院提供）

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林周義
醫護同仁一改平日的嚴肅形象，脫下工作服熱情與會。（長庚醫院提供）

長庚醫院「永慶盃拔河比賽」今（15日）登場，吸引近千人到場參賽。為發揚團隊精神，長庚醫院送出近百萬的總獎金，同時提供全台各地選手的免費住宿、餐食及交通補助。長庚醫療體系董事長王瑞慧表示，拔河就像醫療事業，需仰賴團隊合作，才能提供優質的醫療服務。長庚醫院今年首度贊助基層偏鄉國中拔河隊，舉辦國中小拔河隊訓練營，藉此推廣團隊精神。

今年的永慶盃拔河比賽先由養生文化村太鼓隊暖場，於上午9點半展開比賽，醫護同仁一改平日的嚴肅形象，脫下工作服熱情與會。除董事長王瑞慧，長庚決策委員會主委程文俊、體育署全民運動組組長呂忠仁、台北長庚院長謝燦堂、桃園長庚院長楊政達、雲林長庚院長黃東榮、拔河協會理事長陳建平、長庚醫療公益委員會委員黃勝雄等貴賓也到場表示支持。

比賽籌備的幕後功臣之一，台師大景美拔河聯隊教練施昭伃表示，拔河隊裡幾乎沒有個人明星，選手與教練共同承擔失敗與榮耀，充分發揮團隊精神。報名參賽的三星國中拔河隊林同學表示，喜歡在比賽過程中感受繩子的力量，及團結合作後贏得勝利的感覺。

拔河屬於高強度無氧運動，瞬間的爆發力容易造成選手肌肉韌帶、骨骼，甚至神經壓迫的傷害。一般學校防護資源及專業知識不足，易讓選手於受傷後較無法獲得即時、完整的照護，也缺乏經費購置訓器材。長庚紀念醫院除長期贊助景美拔河隊醫療資源，今年更首度贊助基層偏鄉國中拔河隊，舉辦國中小拔河隊訓練營，盼推廣團隊合作的精神。

(中時 )

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