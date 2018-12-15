能源轉型重視社會溝通 能源局：民意如流水，政策擬定難

2018年12月15日 13:40 旺報 李侑珊

電力工程研討會今(15)日在台灣科技大學舉行，經濟部能源局副局長李君禮指出，政府在105年5月20日所訂立的能源政策與過去不同，如今不只標榜永續與環境的理念，而在能源規畫方面，重視社會公平、鼓勵民間參與，但社會溝通不易進行，再加上民意如流水，能源政策擬定因此變得很困難。

李君禮在專題演講時指出，今年九合一大選合併公投，在選舉結果上，「反對政府的政策都通過，支持的都落選」，官方立場不變，雖依舊尊重公投結果，但公投項目停留於理論階段，如何執行還需要各方研議，不過經濟部已承諾在兩個月內檢視能源政策，其中3項能源公投項目將重新檢視，明年一月前，將會研擬出執行方式，甚至是否改變政策施行方向。

民進黨政府主張「非核家園」政策，對此，李君禮特別提到，105年5月20日前的能源政策，主要以能源安全、供應穩定、合理價格與多元化為方向，但在之後，能源政策不只強調永續與環境因素，規劃更納入社會公平的理念，也就是鼓勵民間參與，讓環保團體、民間想法都能夠表達，但社會溝通導致政策制定變得很困難，主要在於民意隨時會改變。

李君禮也說，國內工業部門用電占62%最大宗，民生用電則為16%，配合政府能源轉型政策，在短期電力供需措施上，將規劃及施工中的燃煤與燃氣電廠更新（新增）計畫，並確保如期如質完工商轉，另也將申請屆齡機組轉為緊急備用機組，並提高發電時數。

而在需求面方面，將修訂「電需競價措施」，電量競價用戶平台，增加使用者參與性，提高用戶參與度，另也將訂定「新時間電價」方案，鼓勵住宅與小商家於尖峰用電時段轉移用電，減少尖峰用電，以及計畫性及臨時減少用電措施，藉由措施工具，強化轉移用戶尖峰用電誘因。

工研院院長劉文雄則說，論及目前使用的能源，煤、天然氣以及核能都有使用完畢的一天，並且核能還有核廢料處理的問題，因此走向能源再生為必然之路，而政府目標在2025年將再生能源發電占發電總量目標20%，美國加州則是計畫在2030年將再生能源發電提高至50%，只要能建構具有韌性的電網，再生能源發電便可妥善運用，「人類的生活一定要追求永續，懂得與大自然共存」。

(旺報 )