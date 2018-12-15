冬螢出沒阿里山公路 公路總局推12處秘境

2018年12月15日 13:42 中時 陳祐誠

阿里山公路冬螢。（公路總局提供）

公路總局不只會開路、修路，現在還幫地方拚觀光！阿里山一直是國內、外旅客在台旅遊熱門選項，卻很少有人細細品味台18線阿里山公路之美，公路總局阿里山工務段在沿線變出12處私房秘境，讓山路不再單調，也希望明年農曆春節前推出相關App，提醒民眾駐足欣賞美景。

台18線阿里山公路於1982年通車，一直是台灣最具代表性的公路之一，但2009年遭到莫拉克颱風重創，道路殘破不堪，直到2013年才全線搶通。路修好之後，阿里山工務段開始思考，如何帶給用路人不同的驚喜，於是在沿線整理出12處秘境，民眾可以賞螢、看鐵路隧道遺跡，眺望山林美景或近距離感受神木的雄偉。

讓阿里山工務段最自豪的，是打造「冬螢」的棲地環境，且成功復育，現在阿里山不只夏天能賞螢火蟲，冬天也能在海拔1800公尺處的公路旁賞螢。

阿里山工務段段長蔡衛勇指出，冬螢的特色是穩定發光，因此相機快門在連續曝光下，會讓冬螢像不規則的線條，拍起來的效果與夏螢不同。2015年之前，工務段人員在阿里山看不到冬螢，某天有人發現了幾隻，開始有培育的想法，讓冬螢這2年開始增加。

養護科科長黃秋揚說，為復育冬螢，大家有先做了功課，從土壤改良著手，雜亂的隙地清除整理後，原土挖深15公分，並拌合木屑，過篩後再回填噴草籽綠化，另在隙地邊緣擺放20公分以上枯木、回填碎木屑、改良土壤及回收水溝清理的枯葉，環境營造好，螢火蟲就會不請自來。

公路總局局長陳彥伯表示，預計明年春節前推出公路秘境APP，介紹秘境位置與特色，民眾若打開定位，App會顯示秘境位置，接近時則有語音提示，否則民眾開車「咻」一下經過，錯過美景太可惜。

(中時 )