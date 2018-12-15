NBA》遭調侃登月造假 柯瑞狂轟35分逆襲國王

賽前被刻意調侃登月造假風波，柯瑞隨即狂轟35分回應。(美聯社)

友善列印
中時電子報

眼見就快要輸掉的球賽，勇士就是有辦法扳回來！賽前遭到地主國王刻意調侃自己先前的登月造假說法，勇士後衛柯瑞用最直接方式回應，攻下全場最高35分，搭配杜蘭特33分、克雷湯普生27分，勇士終場130比125逆轉擊潰國王。

NBA》詹皇官方MVP榜續領跑 柯瑞跌到第3

先前柯瑞隨口說出登陸月球都是造假，頓時引發軒然大波，沒想到15日來到國王主場，國王竟在勇士球員進場期間，在現場大螢幕刻意播放登陸月球影片，擺明就在調侃柯瑞別亂講話，雖然話題性十足，卻稍有不太尊重柯瑞的感覺。

就在柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生聯手下，勇士打完前3節，暫以103比97領先，國王卻在末節一開始展開反撲，打出一波誇張的15比2攻勢，場上局面瞬間逆轉，甚至打到最後4分23秒，國王還以123比113大幅領先勇士。

可是接下來勇士上演逆轉秀，杜蘭特先是連拿5分，柯瑞也接連投進中距離，雙方差距越來越小，打到最後39.6秒，克雷湯普生更投進超前三分球，柯瑞接著最後15秒內貢獻4罰俱中，等於勇士打出更凶猛17比2攻勢終結比賽。

勇士光是柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生就拿95分，盧尼也有10分、8籃板，卓雷蒙格林僅拿2分，卻有14籃板、10助攻；國王也有3人得分破20，海爾德27分最高，福克斯25分、9助攻，考利史坦22分、11籃板，比利查18分。

(中時電子報)

MLB》單季39轟的秘密？大聯盟球… 右大腿拉傷退賽 戴資穎：休息緩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。