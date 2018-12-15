NBA》遭調侃登月造假 柯瑞狂轟35分逆襲國王

2018年12月15日 13:47 中時電子報 黃及人

Kings scoreboard showing footage of the moon landing during Warriors’ starting lineup intros pic.twitter.com/i5ZVTyouBH — Mark Medina (@MarkG_Medina) 2018年12月15日

Steph warmups are getting out of hand.



(via @NBA)pic.twitter.com/KTjHkebPIr — Bleacher Report (@BleacherReport) 2018年12月15日

眼見就快要輸掉的球賽，勇士就是有辦法扳回來！賽前遭到地主國王刻意調侃自己先前的登月造假說法，勇士後衛柯瑞用最直接方式回應，攻下全場最高35分，搭配杜蘭特33分、克雷湯普生27分，勇士終場130比125逆轉擊潰國王。

先前柯瑞隨口說出登陸月球都是造假，頓時引發軒然大波，沒想到15日來到國王主場，國王竟在勇士球員進場期間，在現場大螢幕刻意播放登陸月球影片，擺明就在調侃柯瑞別亂講話，雖然話題性十足，卻稍有不太尊重柯瑞的感覺。

就在柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生聯手下，勇士打完前3節，暫以103比97領先，國王卻在末節一開始展開反撲，打出一波誇張的15比2攻勢，場上局面瞬間逆轉，甚至打到最後4分23秒，國王還以123比113大幅領先勇士。

可是接下來勇士上演逆轉秀，杜蘭特先是連拿5分，柯瑞也接連投進中距離，雙方差距越來越小，打到最後39.6秒，克雷湯普生更投進超前三分球，柯瑞接著最後15秒內貢獻4罰俱中，等於勇士打出更凶猛17比2攻勢終結比賽。

勇士光是柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生就拿95分，盧尼也有10分、8籃板，卓雷蒙格林僅拿2分，卻有14籃板、10助攻；國王也有3人得分破20，海爾德27分最高，福克斯25分、9助攻，考利史坦22分、11籃板，比利查18分。

(中時電子報)