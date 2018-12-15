台灣中油冬季聯合淨山活動 為台灣生態盡份心力

台灣中油近3000名員眷及社區民眾，15日展開「201∞關懷無限　潔淨地球」107年台灣中油冬季聯合淨山健行活動！（陳世宗翻攝）

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台灣中油近3000名員眷及社區民眾，15日參與公司在台北、台中、高雄及花蓮等四地同步舉辦的「201∞關懷無限 潔淨地球」107年台灣中油冬季聯合淨山健行活動；眾人沿著步道及公園周邊健行並撿拾垃圾，為台灣生態環境盡一份心力。

台灣中油自102年開始每年於全省各地知名風景區、步道或海灘等地舉辦淨山淨水活動，以落實環保、推動環境清潔人人有責、垃圾不落地的觀念，同時亦善盡企業社會責任，到今年已是連續6年、第10度舉辦。

中油今年安排4場淨山健行活動，今天上午8時30分，分別在台北市北投區關渡親山步道、台中市北屯區大坑9號及10號登山步道、高雄市熱帶植物園及花蓮美崙山公園同步展開。

約3000名台灣中油員眷、協力廠商與社區民眾陸續湧入，由董事長戴謙、總經理李順欽及副總經理、執行長分別帶領，沿著步道及生態公園周邊健行，看到垃圾就順手撿拾。

戴謙表示，淨山活動既落實環保，又能強健身體，非常有意義；活動結束後，眾人整理垃圾並分類回收。

台灣中油希望藉由淨山活動，吸引更多民眾參與社區環保工作，以具體行動向社會展現其關懷大地的心意，同時鼓勵員眷及社區民眾調劑身心，共同參與相互關懷，有助多方溝通與感情交流，在清潔環境的同時也達到敦親睦鄰的效果。

(中時 )

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