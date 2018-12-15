將出版《八年執政回憶錄》馬英九自省缺失與遺憾

（天下文化提供）

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前總統馬英九周四將出版《八年執政回憶錄》，內容區分為15章節，馬也以「走這一路」為序，表示自己有幸在台灣人民的信任下，有機會贏得兩次總統大選，而「一路走來，始終如一」是從政以來的堅持，可以不心虛的說，走這一路，清廉勤政愛民，自己始終如一；但部分政策的擬定及施行，確實有該改進之處，「民眾的責難，我自當承受；唯有謙卑的鞠躬，才能再挺起身來」。

馬英九在書序中指出，卸任後有更多時間走訪台灣各地，無論是來自民眾毫無保留的熱情支持，若是不留情面的嚴厲批評，都提醒著自己必須將任內經歷記錄下來，一方面以此自省，同時接受各方評判，對歷史負責，「這是我出回憶錄的初衷」。

對於九合一選舉南北跑被稱為「瘋狂輔選」，馬英九也透露心境，稱自己在黨主席、總統任內犯的錯，導致國民黨無法繼續執政，也讓許多民眾在政黨輪替後生計困難，「我為此屢屢自責、深感愧疚」，因此只要是黨所提名，不管是縣市長、議員，還是鄉鎮村里長、代表候選人，都盡全力幫忙，希望讓他們能當選，使人民生活更好、兩岸關係更好。

馬英九還說，秉持檢討自我、承擔責任的態度，回憶錄中回顧了自己任內重大施政成敗，對於事件轉折的細節都有描繪，針對過去一些沒機會澄清的問題也有完整說明，希望在事件沈澱後能還原其全貌，同時藉由回憶錄訪談寫作過程再次檢討過去，「凡是我曾經犯過的錯、發生的缺失，我不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉」。

至於任內達成哪些成績最高興、什麼事情最遺憾？馬也提到，任內完成簽署《台日漁業協議》及《台菲漁業執法合作協定》，在「主權未退步，漁權大進步」之下解決台日、台菲40年的漁業糾紛，「學生時期的理想能在當總統後圓夢，我由衷感恩」；至於太陽花學運好不容易簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」。

全書分為15章節，其中在「挫敗與挑戰」部分，重提當年引發馬王政爭的司法關說案「九月風暴」，稱之「就讓歷史來下結論」；對於太陽花學運，馬則定義為「那些台灣停滯不前的罪人啊！」書中另談及馬習會、核四封存與反省，以及對台灣未來的建言「擔心台灣的未來到失眠的程度」等內容。本書由馬英九口述、總統府前副秘書長蕭旭岑執筆，將於12月20日舉辦新書發表會。

(中時 )

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