台海危機時任參謀總長羅本立去世 享年92歲

2018年12月15日 13:51 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 楊佳穎 /整理報導、中時

1996年台海危機爆發，時任參謀總長的羅本立一級上將今日13時零5分在三軍總醫院逝世，享年92歲。1996年爆發台海危機，時任參謀總長的羅本立坐鎮指揮全國軍事著有戰功，因而獲前總統李登輝頒發青天白日勳章。

國防部透過新聞稿表示「將星驟隕，倍感哀慟，軫念良深」，羅本立嚴以律己、身教為先，才兼文武、一生效忠國家，滿懷忠義、志節超然，實為我革命軍人典範，特誌無盡懷思，以彰高風亮節，冀望精神常存，永為後進師表。

羅本立為安徽合肥人，民國16年3月14日（農曆2月11日）生，民國36年目睹內患頻仍、國局動盪，毅然投筆從戎，考入陸軍軍官學校二十二期，自此一生職志，軍旅為家。

國防部指出，羅本立38年軍校畢業，調任九十六師二八七團機槍連排長、副連長，10至11月即參加廣東陽江及白海戡亂戰役，與敵激戰數晝夜，負傷後仍不畏生死，勇抗頑強；爾後隨軍轉進台灣，先後接受完整軍事教育，陸軍指揮參謀大學正規班、三軍大學戰爭學院將官班，並歷任連、營、旅長、指揮官、參謀長，師、軍長、陸軍指參學院院長、陸軍第六軍團司令、陸軍總部副總司令、三軍大學校長、聯勤總司令、副參謀總長等職。

國防部說，羅本立在84年7月任總長職，期間正逢台灣海峽飛彈危機，共軍戰機開始逼近海峽中線，妄圖以軍事恫嚇阻擾我民主發展，國家形勢在危疑動盪之際，幸賴羅本立沈著因應，親臨金、馬前線巡視防務16次，穩定台海局勢，安定民心；在建軍備戰擘劃上，以前瞻眼光，無比魄力及決心，推動「精實案」、「博愛案」等重大施政，無一不使國軍戰力日益精銳。87年3月卸職，轉任總統府戰略顧問，獲頒軍人最高榮譽的青天白日勳章。

國防部表示，羅本立一生治軍嚴謹，廉潔自奉，講效率、肅官箴，待基層官兵如赤子，常勉各級幹部「心往下想、眼往下看、腳往下走、錢往下用」深得袍澤愛戴；並引用羅本立一段話，見證其一生務實平凡中的偉大「軍人是一個清苦的職業，也是一份崇高的志業，如果內心沒有那份自我期許，自我要求的骨氣與傲氣，你是熬不過那枯燥又漫長的軍旅生涯，更經不起在戰場槍林彈雨的考驗」。

(中時電子報)