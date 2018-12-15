王世堅自誇被他罵的當總統 寶傑驚：原來你是愛柯P的？

2018年12月15日 14:06 中時電子報 邱珮畇

台北市議員王世堅說過去馬英九一路被他罵到當總統，不罵後就一直退步，提醒韓國瑜他現在罵不到韓了。主持人劉寶傑大驚「原來你是愛柯文哲的！」王世堅也急忙否認。(Youtube截圖)

被稱有「扶龍命格」的「頭號柯黑」的台北市議員王世堅，14日在政論節目上酸韓國瑜團隊找人模仿他跳愛河，若這樣能讓韓對過去質詢消氣就算了。又說過去馬英九一路被他罵到當總統，不罵後就一直退步，提醒韓國瑜他現在罵不到韓了。主持人劉寶傑大驚「原來你是愛柯文哲的！」王世堅也急忙否認。

假扮過台北市議員王世堅的藝人阿虎，昨日現身到愛河邊縱身一跳。王世堅昨日在《關鍵時刻》酸說，阿虎這樣跳勇氣可嘉，但覺得跳的有點莫名其妙。他說，韓國瑜如果覺得這樣消費、揶揄我王世堅，可以一消他過去在質詢台上，我這樣跟他罵來罵去他的那些憤怒。那我也接受，畢竟勝者為王。

主持人劉寶傑問「那為什麼柯文哲不是勝者為王?」王世堅說，高家瑜議員說4年前，我們大家民進黨如何保護柯文哲?錯了!四年前至少我沒參與，我當時因為對手是連勝文，當時主攻連勝文。

王世堅說「我忘了也忽略對柯文哲的檢驗，因為我想綠白合作了。結果我正式冷靜來看他時，我覺得他很糟糕，高議員你不要說我質詢他都是無的放矢，我們所有質詢都有影音文字檔，大家都是有憑有據，擲地有聲!」

王世堅說，在歷次質詢柯文哲時，柯文哲這個人就是這樣，當你在跟他談正經事有憑有據跟他談時，他知道他沒做到或做錯時，他心虛，「搔首弄姿在迴避」。

劉寶傑說，「可是他現在很討厭你耶!講到你名字就說不要談他。」王世堅說，柯文哲就像魔鬼， 在魔鬼面前你不要提到十字架，也不要拿出十字架，這很清楚的，我就像那個十字架!

劉寶傑問到，「我覺得你對韓國瑜跟柯文哲的感覺態度不一樣耶，你對柯文哲很嚴厲，但對韓國瑜還覺得讓你氣消完就可以接受？」王世堅說，「柯文哲如果不是台北市長那就不關我的事啦，他還繼續當選，還繼續在神壇上面，市民選我當議員，就是來監督市長的，市民選他當市長也不是選他當皇帝，所以柯文哲要搞清楚，他受我監督是應當的」，那韓國瑜從辭去台北農產公司總經理以後，他就不再受我監督。

對此，王世堅也提醒韓國瑜，不要得意忘形，勝不驕敗不餒，王世堅說「過去被我罵的，馬英九當市長的時候我當議員，馬英九確實一路被我罵到當總統，但是後來我罵不到馬英九了，他就一直退步，所以我也提醒韓國瑜，過去你在北農當總經理，我罵得到你的時候，你確實一直進步，現在我罵不到你啦，你是不是會退步齁，你自己看著辦」。

劉寶傑驚呼「所以你是愛柯文哲的？你要把他罵到總統？」王世堅連忙否認，「不不不，不是！不是！」劉寶傑則直呼，「我們現在看到你的用心了！」王世堅又說，「沒有！沒有！我現在在罵之前，都會向上天期許，拜託我那個魔咒不要再靈驗」。

(中時電子報)