中美夾擊孟晚舟案 這個國家恐淪最後輸家

2018年12月15日 14:27 中時電子報 陳舒秦

加拿大日前應美國政府要求逮捕華為CFO孟晚舟，並希望引渡到美國。之後中國大陸政府13日也依法採取強制措施拘押兩名加拿大人康明凱和邁克爾，並就此通知加拿大。根據專家分析加拿大夾在中美間左右為難，搞不好最終落得名聲掃地的下場淪為輸家，而真正的幕後推手美國政府則作壁上觀。

目前許多加拿大政界很多人認為，「這兩名被中國政府拘押的加拿大人是中美貿易戰的犧牲品，或者是中美大國博弈的『棋子』」。

加拿大夾在中美間左右為難。而真正的幕后推手美國政府則作壁上觀，靜觀美加之間的外交于司法交惡。其中，川普政府多位幕僚出面，竭力撇清總統和該案的關係，以免影響中美貿易談判。美國國會則一味地火上澆油，慫恿加拿大繼續和中國對抗，甚至建議加拿大徹底封殺華為5G網絡。

分析指出，中國政府對加拿大所說的「嚴重後果」，絕對不是抓兩名加拿大人這麼簡單。雖然無法確定這兩名加拿大人被拘是否和孟晚舟一案有關，但目前來看，最為難的反而是加拿大政府。這樣夾雜在大國中的犧牲品很多，比如菲律賓和日本，關鍵時刻反而會被美國放棄。吃虧者終究是被夾在中間的國家。此次孟晚舟事件也是如此。其根本問題還是中美大國博弈，無論誰輸誰贏，加拿大都擺脫不了被美國利用的命運，而且搞不好最終落得名聲掃地的下場。

(中時電子報)