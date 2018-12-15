藍營黨務人士放話徵召勝算高 他怒轟鬼扯！

2018年12月15日 14:29 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨黨內對於2020總統大選候選人應採全民調方式各有不同看法，有不具名黨務人士認為經由協調、徵召提名的人選，勝率比全民調高；對此，前國民黨立委孫大千砲轟這位黨務人士在鬼扯！

國民黨黨內對於2020總統大選候選人應採全民調方式各有不同看法，據《聯合報》報導，有位不具名黨務人士表示，這次縣市長選舉採用全民調推出的人選勝率僅33.33%，反而是經由協調、徵召稱續提名人選，勝率高達81.3%。這位不具名的人士更直言如果全民調真的這麼好，怎麼基隆市、台北市、新竹市與桃園市都採全民調，但選舉最後結果都不如預期的好？

孫大千於臉書發文抨擊，所謂的「黨務人士」究竟是誰？為什麼不敢具名發言呢？如果說出來的話對得起天地良心，又何必要躲躲藏藏的做「藏鏡人」呢？國民黨的黨政高層有這麼見不得人嗎？

他更指出，當年提名洪秀柱參選總統所啟動的是「防磚條款」，和現在所討論的，以「全民調」決定總統候選人，根本是風馬牛不相及的兩件事，為什麼要故意混淆視聽，顧左右而言他呢？

孫大千強調，如果「全民調」的問題真的這麼大，那麼在今年縣市長選舉時，為什麼要採取這樣的方法決定提名人選呢？早知道可以用協調推舉的方式，那麼我們這些參加黨內初選的人都是傻子嗎？

孫大千舉今年新竹縣長的選舉為例，若不是林為洲願意以大局為重，再加上「韓流」造成旋風，全面拉抬了國民黨的選情，新竹縣是否會淪陷，恐怕還是未定之數吧！最後，把「韓流」對國民黨九合一大選勝利的貢獻，硬說成是自己的功勞，真的不怕笑掉台灣人民的大牙嗎？拜託！幫國民黨保留一些尊嚴吧！

(中時電子報)