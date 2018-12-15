柯P記仇被說是「髒髒包」何志偉道歉了

台北市立委參選人何志偉（左）15日下午展開車隊掃街，對於市長柯文哲不滿「髒髒包」的說法表達歉意。（張立勳攝）

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台北市立委補選開跑，市長柯文哲15日對於參選人何志偉稱與他是好朋友，柯回應「好朋友好到會送我吃髒髒包？」，還說對他們來講還是親疏有別。對此，何志偉表示，多年來跟市長和市府在市政上的努力，不只有一句「髒髒包」，只是針對時空背景的一個形容詞，若市長仍那麼介意，他誠懇向市長抱歉，「讓你不舒服了」。

今年5月民進黨在決定自提市長人選前，何志偉曾以「髒髒包」形容柯文哲說，吃完髒髒包會把自己弄髒，還好已經退流行了。對於何志偉昨稱與柯P是好朋友，柯文哲今早受訪時酸溜溜回應，「好朋友好到會送我吃髒髒包」，柯強調，對我們來講還是親疏有別。

何志偉今天下午掃街拜票前受訪指出，他多年來跟市長和市府在市政上的努力，不只有一句「髒髒包」，只是針對時空背景的一個形容詞，若市長柯文哲那麼介意，他誠懇向市長抱歉，「讓你不舒服了」，他跟柯P保持最美好的距離，和柯關係是議員和市長，公共議題與市民福祇上相信很多是共同目標。

外界認為柯文哲此舉是在切割，何志偉則認為，市民朋友和接觸到的基層，要的是政策上的合作、政治上的和解，有和解合作，台灣公共政策中央地方才能好好走下去，沒有個人只有民眾福址和公共議題。

由於柯文哲考慮幫參選人陳思宇掃街，令人好奇民進黨會有大咖投入輔選嗎？何志偉說，有任何人願幫忙都會很感謝，他只能靠自己用一雙腳、一支麥克風勤跑拜訪，但雖然如此，基層已有過半里長連署相挺，他的努力民眾看得到，在肉身撐得住之前，要贏得這場選戰，一定盡力到底。

何志偉昨登記參選後就開始掃街拜票，他說，不怕風雨，風雨生信心，在民進黨最艱苦的時刻，只能靠自己、每一個人的力量、溫暖的力量，此外，何志偉還秀出他的祕密武器「防滑手套」，站在吉普車掃街手握在扶桿上可以防滑。

(中時 )

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