妻年幼遭性侵無法行房... 夫訴請離婚遭駁回

丈夫因無法得到圓滿性生活訴請離婚，法院審酌後駁回。（陳慶居攝）

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一對結婚即將滿4周年的夫妻，太太於結婚年餘才透露，因小時候遭性侵害造成心理障礙，致兩人無法像正常夫妻享受魚水之歡，達成傳宗接代的願望，丈夫因而提起請求離婚之訴，但法官認為性生活並非婚姻全部，且女方也開始接受心理治療要修補關係，駁回離婚之訴。

苗栗地院調查，這對夫妻於2014年12月25日結婚。男方指出，他與太太婚前即交往多年，惟至今雙方仍無法完成夫妻間的性交行為，他因疼愛太太而一直隱忍，直到他們婚後1年半，太太才告知因小時候遭性侵害造成心理障礙，影響性生活。

丈夫聽了在驚訝之餘仍接受原告，另勸說太太接受心理治療，但他宣稱她一直不願去接受治療，因此到目前仍無法突破心理障礙，使其身心受損，無法同享夫妻間生活樂趣，也無法達成養兒育女、傳宗接代的期望。他另指控她排斥與公婆互動，夫妻常為此爭執時，被她打耳光，他痛苦萬分，從而分居至今。

然而，妻子反駁認為，婚姻並非以傳宗接代為唯一目的，兩雙方婚前仍有一定性器官接觸的性行為，雙方婚後對親密行為模式是有共識的，是丈夫近期想離婚才當成理由，她是年幼遭性侵陰影造成，並非無正當理由。

女方也反駁與公婆處理不好的說法，強調無婆媳問題，希望可繼續跟丈夫溝通協調，真的不行，再討論婚姻能否繼續。她另表達希望修補夫妻關係，且早於今年3月起，即就其心理創傷就醫治療。

(中時 )

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