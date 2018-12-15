韓國瑜扮寶可夢「出來吧邁邁」 陳其邁笑回：我很難抓

昨日韓國瑜IG貼文，他扮成《精靈寶可夢》的主角小智，還標示「出來吧邁邁」。今日陳其邁現身動漫祭笑著回應「我是傳說級寶可夢，很難抓！」，超甜回應讓「瑜邁CP」粉又瘋狂了!(韓國瑜IG)

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中時電子報
韓國瑜IG扮寶可夢「出來吧邁邁」，陳其邁IG立刻出現「我是難捕捉的傳說級寶可夢!」網友笑虧「瑜邁小編一起串連，就是這麼簡單!」(陳其邁IG)
在眾人正經八百的西裝穿著中，陳其邁簡單一襲「淺藍色襯衫」十分顯眼，滿面笑容，又讓瑜邁CP粉展開歪樓討論「其邁真的要走不穿西裝路線到底了喔~~」，「嘖嘖 跟韓總穿一樣的」。（資料照/郭吉銓攝）
政黑網友kimono1022創作瑜邁CP漫畫。(PTT)

甲新聞在此!準高雄市長韓國瑜選後和對手陳其邁被政黑板網友強行組成「瑜邁CP」，衍伸出漫畫與小說，兩人互動也被粉絲密切關切。昨日韓國瑜IG貼文，他扮成《精靈寶可夢》的主角小智，還標示「出來吧邁邁」。今日陳其邁現身動漫祭笑著回應「我是傳說級寶可夢，很難抓！」，超甜回應讓「瑜邁CP」粉又瘋狂了!

準高雄市長韓國瑜選後和對手陳其邁被政黑板網友強行組成「瑜邁CP」，不僅衍伸出漫畫與小說，還創出「韓情邁邁」一詞。網友還挖出兩人過去在政論節目或新聞上談論對方的片段。不放棄「官方發糖」的一絲一毫可能。

韓國瑜IG名稱是vegetable.han，久未更新，昨晚新增一篇圖文。韓國瑜扮成《精靈寶可夢》的主角小智，肩上放著皮卡丘布偶，文字俏皮寫道「就決定是你了！高雄人！」還用hashtag標示「出來吧邁邁」!

此舉讓瑜邁CP粉都瘋狂了，在政黑板留言「所以這是官方又灑糖了嗎?」、「韓小智你這樣放閃，想過單身狗的感受嗎？」、「我到底粉上什麼魔幻CP啊啊」。

據《蘋果日報》陳其邁今早低調現身高雄駁二動漫祭，被問及「韓國瑜扮成小智並呼喚邁邁出來」他笑說：「韓市長扮小智市長很有趣、吸睛，他就穿這樣參加就職典禮就好，但我是傳說級寶可夢，很難抓！」

陳其邁的回應再度讓瑜邁CP粉限入高潮，留言一片歪樓「邁:哈哈哈 來抓我啊 瑜:看我的大師寶貝球」、「Catch me if you can ~」、「哈哈哈 這兩個選完了在溫馨什麼啦XDDD」、「去吧邁邁！使出5088！笑死」、「粉上什麼魔幻CP我真的哭出來了」、「這場選戰到底對邁邁做了什麼XD」、「邁邁：來抓我啊 韓韓：你這個小淘氣 別跑」。

選前陳其邁被名嘴曝半夜看中天爺研究韓國瑜打空戰，穿著也捨棄正經八百的西裝，變成簡單一件襯衫，袖子還挽起，有如韓國瑜風格，被網友虧是「頭號韓粉」。

昨日行政院祕書長卓榮泰在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新當選的台南市長黃偉哲、前立委陳其邁、新當選的嘉義縣長翁章梁的陪同下，前往民進黨中央黨部登記參選黨主席。在眾人正經八百的西裝穿著中，陳其邁簡單一襲「淺藍色襯衫」十分顯眼，滿面笑容，又讓瑜邁CP粉展開歪樓討論「其邁真的要走不穿西裝路線到底了喔~~」，「嘖嘖 跟韓總穿一樣的」、「我覺得邁邁變瘦變年輕了 果然戀愛使人……」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

文章來源：[討論] 其邁真的要走不穿西裝路線到底了喔~~

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