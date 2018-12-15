佩甄大誇丁春霆貼心 小禎戀情大方獻祝福

2018年12月15日 14:43 中時 蕭雅玲

佩甄今（15日）出席「食尚著裝」一日快閃展透露，日前與演藝圈好友一行35人到越南幫小禎慶生，在越南期間第一次見到小禎的緋聞男友丁春霆，在她眼裡丁春霆是個「蠻棒、很體貼又樂於服務的一個男生」，她表示，丁春霆英文很好，在越南期間每天都有很多行程，加上很多人不會英文，「大家叫車、點東西、訂SPA都會請他幫忙。」她表示，丁春霆會樂於幫忙拿東西、搬行李，真的很紳士，如果是公子哥就只會坐在那邊，等大家服務他，這點讓她覺得很不錯。

被問到小禎與丁春霆發展？佩甄笑顏，事先沒有被小禎下封口令，也不知道他們的狀況，「感情的事很難說，一定先當朋友，她做什麼事情我都會祝福，好朋友做什麼決定，替她開心就好，希望她快樂！」她表示，出發去越南前大家都說好要一起運動，「卻因為大家都住在分散型度假村，雖然我跟小禎住同一間房，但小禎的健身房離房間實在太遠，所以最後只有我一個人去跑步。」

她表示，跟小禎出去玩那麼多次難免會有摩擦，畢竟2人年紀相差10 歲，「她整個就是『乒乓叫』，我很佩服她！」並爆料，這次在越南小禎在沒有菜刀、平底鍋，堅持要下廚做飯給30幾個人吃，她不解，「一個壽星為何要把自己搞到那麼累，弄得自己像一個小廚娘，但她就是樂於服務大家。」與丁春霆個性極為相似。

(中時 )