獨》米其林星餐廳北漂 名人坊大直店今開賣一手報導

2018年12月15日 15:35 工商 姚舜

〈名人坊〉大直店的〈潮州滷水拼盤〉內有滷鵝腸、滷鵝胗與滷鴨血。（圖／姚舜）

一般餐廳的〈潮州滷水〉出菜式，盤底襯的多是滷花生，〈名人坊〉大直店〈潮州滷水拼盤〉則以滷有機豆腐襯底，食饕吃貨享受升級。（圖／姚舜）

〈名人坊〉大直店的〈潮州滷鵝〉，鵝胚來自台南下營白鵝生態教育農場，且標榜隻隻當天現宰。（圖／姚舜）

〈名人坊〉大直店的〈潮州滷鵝〉，滷水鹹香帶甘甜，肉質腴美滑嫩，1／4隻訂價650元。（圖／姚舜）

香港「隱世廚神」、〈名人坊〉主廚鄭錦富招牌菜式〈燕窩釀鳳翅〉，以足足2兩的印尼燕窩作餡，鼓漲飽滿的表皮酥香微脆，好吃極了。（圖／姚舜）

〈名人坊〉北漂插旗台北大直ATT 4 Recharge，主廚「富哥」特別將香港本店新菜〈脆皮花膠〉列入大直店菜單，讓食饕品味少見的「炸花膠」。（圖／姚舜）

〈梨山蜜蘋果燉軟排骨〉是用瘦肉、老母雞高湯為基底，再加入軟排骨、紅白蘿蔔、山藥、枸杞，以及梨山蜜蘋果精燉的煲 湯，每盅140元。（圖／姚舜）

〈富哥招牌蝦餃皇〉以整隻鮮蝦搭配豬肉與筍丁作餡，個頭碩大、摺痕立體分明，米其林星餐廳連點心都講究。（圖／姚舜）

〈名人坊〉大直店的〈金黃流沙包〉，熱騰騰上桌、撕開一個口，內餡汩汩而出，非常誘人。（圖／姚舜）

〈名人坊〉主廚富哥是第一個以切片黑毛豬肉炒製〈琥珀咕嚕肉〉的主廚，如今在〈名人坊〉大直店當然吃得到這菜式。（圖／姚舜）

富哥炒豬肚，只取每個豬肚最薄嫩滑潤的部位，炒一盤〈豉椒炒豆尖〉至少用掉5至6個豬肚，其它剩下的部位都用去料理員工餐。（圖／姚舜）

〈富哥招牌網通腸粉〉是將米網包捲鮮蝦作餡，外層再裹滑潤的腸粉皮，口感富層次。（圖／姚舜）

享用〈富哥招牌網通腸粉〉時可以淋上特調醬汁，味道更好。（圖／姚舜）

〈名人坊〉插旗豪宅林立的大直商圈，所以菜單上新增〈天麻藥膳燉鱸鰻〉之類的「大菜」，滿足宴客需求。（圖／姚舜）

名人坊大直店菜單上，米其林祕探必點的「脆皮雞」作得到位。（圖／姚舜）

為了台北大直店開幕，〈名人坊〉主廚「富哥」鄭錦富（中）親自來台坐鎮督軍。（圖／姚舜）

位在ATT 4 Recharge的〈名人坊〉大直店有不同的用餐區，並有藝術裝置，可接待142位客人。（圖／姚舜）

台北再增米其林星級餐廳！「美食南霸天」漢來美食集團2015年代理引進的香港米其林星級餐廳〈名人坊〉，在高雄、台南與台中陸續開出據點後，已正式「北漂」搶進豪宅林立的台北大直商圈開設〈名人坊〉大直店，開在ATT 4 Recharge的新餐廳並自即（15)日起開始試營運，使高檔餐廳雲群的大直商圈再增高級粵菜餐廳。

為了〈名人坊〉首次插旗台北，漢來美食集團展現了「有備而來」的效率與紀律，當同樣進駐ATT 4 Recharge的同業還有點小忙小亂之際，〈名人坊〉大直店團隊已就戰鬥位置搶先試賣，且為了此次搶灘「台北星級美食聚落」，前兩天才在〈2109香港／澳門米其林指南〉中再摘一星的香港〈名人坊〉主廚「富哥」鄭錦富特地親自飛來台北坐鎮督軍，並派長期跟隨自己的得力助手張華建擔任大直店駐店主持。更重要的是，為了展現「火力」，〈名人坊〉大直店菜單亦全面升級，希望以「完全粵菜餐廳」之姿，滿足台北都會食家饕客挑剔的味蕾。

所謂「完全粵菜餐廳」，意思是除了各式冷盤熱菜與港點外，菜單上還必須有燒臘類品項才夠得上算是「完全」。漢來美食集團為了〈名人坊〉此次北上開店，特地延攬資深港籍燒臘主廚加入廚藝團隊，同時單上除增加港式叉燒等燒臘品項，讓食饕吃貨見獵心喜的是，還多了各式〈潮洲滷水〉，廚房內並設置了請人設計的烤鴨爐，在菜單上亦增加了〈片皮烤鴨〉與〈烤鴨多吃〉菜式，十足戰力、完全不敢小覷台北市場。

粵菜餐飲市場提供〈潮州滷水〉菜式的餐廳原本不多，即便有，亦多以「白滷」呈現。〈名人坊〉大直店的滷鵝、滷鵝腸、滷鵝胗、滷鴨血等潮式滷水則屬「黑滷」，滷汁則是照著富哥食譜配方調製。除此，坊間潮式滷水上桌時，盤底襯的多是滷花生，〈名人坊〉大直店上菜，盤底襯的則是滷豆腐，且是有機豆腐，這樣的規格自是讓食客體驗升級。

名人坊大直店潮式滷水所用的滷汁是用豬大骨、後腿肉與老母雞，再加了八角、桂皮、香葉、老薑、紅蔥頭、蒜頭、草果，以及瑤柱等海鮮乾貨熬製，食材在這帶著淺褐色的滷汁熬煮，火候到位、 時間夠久，所以醬香濃醇、入味至極，舉箸吃食停不下來。

滷水鵝的鵝胚，來自台南下營，這裡是台灣養鵝大本營，農戶養殖最多的是又稱「丹麥鵝」的白羅曼鵝，當天現宰採購進廚房再經過長時間滷製，新鮮就是好，滷水鵝上桌的肉質自然腴嫩。

富哥縱橫港澳食壇的招牌名菜〈燕窩釀鳳翅〉、〈豉椒炒肚尖〉、〈招牌蝦餃皇〉，以及〈琥珀咕嚕黑毛豬〉等，是第一次赴〈名人坊〉食客必嘗菜式。感受那足足2兩重印尼燕窩填在雞翅內炸製後的餡滿而實、皮薄酥脆。只取豬肚最薄最嫩部位炒出的肚尖，柔嫩有猶有脆度，宛如螺片細滑。還有富哥當年創新後從此成為食尚的咕嚕肉與傳統咕咾肉差別在那。

富哥是在離開香港豪門私廚招待所後創業，所以在港澳有「隱世廚神」美稱，這樣的出身背景，使他對富商巨賈與政商名流的脾胃了然於胸。這回〈名人坊〉進駐豪宅林立的大直商圈，富哥除帶來〈脆皮花膠〉新菜，並與漢來美食品牌長林凱和大直店駐店主廚張華健研發推出了一次可供20人享用的〈天麻藥膳燉鱸鰻〉等宴客大菜，值得已是名人坊的常客一試。

(工商 )