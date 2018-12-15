可以吃的聖誕樹 幼兒園用高麗菜搭建聖誕樹

2018年12月15日 16:17 中時 張祈

這棵高麗菜聖誕樹用了300顆高麗菜搭建，趣味性十足。（張祈攝）

高麗菜鮮綠的外表，與聖誕樹顏色契合，不仔細看還看不出是高麗菜組成的。（張祈攝）

今天活動熱烈，園方還加碼訂購高麗菜發送。（園方提供）

往年用禮物包搭建的聖誕樹，同樣可以在園區內找到。（張祈攝）

全台高麗菜價暴跌，花蓮高麗菜一顆批發價降到10元有找，菜農大嘆愈賣愈虧，全民發起「買高麗菜救菜農運動」花蓮一間幼兒園用300顆高麗菜，搭建一棵1層樓高的「聖誕樹」，這棵聖誕樹不但可以吃，也做為校方聖誕節活動的「伴手禮」，特別的造型吸引家長們爭先合照。

花蓮美崙天使、恩典、三立芳幼兒園每年12月都會舉辦12場次的「把愛傳出去」系列活動，除了歡慶聖誕節外，也邀請畢業校友回娘家，往年以「禮物包」搭成的聖誕樹，今年改以「高麗菜」為主角，在校門口搭起一棵「高麗菜聖誕樹」，園長劉祝冠說，除了聖誕禮物可以拿，活動結束後還可以從聖誕樹上摘下高麗菜帶回家。

劉祝冠說，現在高麗菜價格低，心疼農民的心血收不回來，希望透過年度大型活動，可以幫助農民，園方直接跟在地農民購買，總計訂購超過2000顆高麗菜，花費約4萬多元，農民開多少價格，就付多少錢，不會跟農民殺價，今天菜價一顆20元，因參加活動人數多，加碼訂購到60箱，

今天舉辦畢業校友回娘家活動，參加玩闖關活動除了可以獲得紀念商品，還可以拿回一顆新鮮的高麗菜。

劉祝冠說，三間幼兒園總計超過300名學生，園所下周也固定在每天下午4點至6點發送高麗菜給學生們帶回家，擔心蔬菜曬到太陽會壞掉，下午2點才會開始把高麗菜組裝成聖誕樹，小朋友每天都有新鮮的高麗菜可以帶回家。

農業處農產運銷科長吳雅琴說，受到全省高麗菜盛產的影響，今年高麗菜到貨量約22公噸，較去年12公噸增加超過5成，連帶影響批發價格，去年高麗菜批發價落在20至30元，今年大幅降低到8至10元。

(中時 )