HSINCHU BABYCITY幼兒運動會萌度破表

2018年12月15日 16:08 中時 陳育賢

新竹市「幼兒運動會─HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」活動，15日搶萌登場，每位小小職人專注投入各項職業體驗，認真模樣萌翻全場。（陳育賢攝）

新竹市「幼兒運動會─HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」活動，15日搶萌登場，每位小小職人專注投入各項職業體驗，認真模樣萌翻全場。（陳育賢攝）

別開生面的新竹市「幼兒運動會─HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」活動，15日搶萌登場，每位小小職人專注投入各項職業體驗，認真模樣萌翻全場，主辦單位還讓幼兒們穿上職服，體驗24種職業，現場溫馨逗趣。

副市長沈慧虹表示，感謝所有29個企業及學校協助辦理這個活動，更感謝爸媽們對市府的支持，帶孩子參與「HSINCHU BABYCITY童趣大玩家」，這個活動除讓親子同樂外，市府也希望讓孩子學習職人精神，未來不論從事什麼工作，只要用生命去做就是偉大的職業，就像在場所有爸爸媽媽，不僅是孩子的偶像，也是這座城市的英雄。

教育處長李芳齡表示，此次的幼兒親子運動會是以營造HSINCHU BABYCITY扮演遊戲為概念，同時結合訓練幼兒大小肌肉為主題，並由全市公私立幼兒園等營造17種不同職業趣味的「BABY CITY職業大街」，供幼兒親子動手動腳動頭腦。

另還有7個小小職人體驗活動，邀請警察、消防、空服、動物園、醫院、牧場、物流等專業人士，安排適合幼兒的職業活動，讓幼兒穿上制服與專家一起體驗職人精神。

帶著孩子來參與活動的胡小姐表示，她的小孩現在就讀南寮國小附設幼兒園，自市長林智堅上任後新竹市辦理很多親子活動，以前都要到台北排隊人擠人，現在留在新竹市就很幸福了，此次每個職業體驗及場地佈置都很設計的很好，活動辦的很讚。

陽光非營利幼兒園家長張先生表示，他們是透過市府line群組得知這活動，一早到現場報名，活動辦得不錯，可以讓孩子體驗不同職業活動，兩個孩子都非常喜歡，希望明年還能有類似的活動。

教育處表示，此次活動採2種體驗活動方式， 「BABY CITY職業大街」採闖關制，闖過5關，即可玩大型扭蛋機1次，兌換闖關獎品；「小小職人體驗」活動採現場報名，需先預約以預約券方式參與體驗，活動也有依年齡區分難易度，讓幼兒能適齡適性開心遊戲。

闖完關後最熱門的區域莫過於超大扭蛋兌獎機，除了親子共享扭蛋兌獎的樂趣外，也一起拍照留念，讓親子留下美好記憶。

(中時 )