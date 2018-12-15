吳尊娶初戀 竟與72歲凍齡帥爸「專情基因」有關

2018年12月15日 15:22 中時電子報 蔡曉婷

吳尊爸爸泛淚。（圖／翻攝自秒拍）

39歲男星吳尊最近帶著他72歲凍齡帥爸爸上節目《最美的時光》，談及家庭生活，吳尊當年娶了初戀林麗瑩，而吳尊的爸爸、媽媽也是初戀，令吳爸爸笑說：「吳尊可能遺傳到我，就是堅持只愛一個人。」

吳尊最近在節目中談自己的「人生波型圖」，說自己小時候是開心的，之後認識了初戀林麗瑩，一路攜手至今，吳尊表示兩人的相處秘訣就是不留隔夜仇，兩人不會吵架、冷戰一、兩天，必定是當天解決，「所以每一天都是完美的」。

而吳尊爸爸也說，自己當年是17歲戀愛，之後就是這一個女朋友相守一生，指吳尊的媽媽就是他的初戀，「父子倆同款專一」，吳尊23歲時母親因癌去世，吳尊談到這段十分心疼，透露爸爸一個人扛了媽媽生病的秘密，沒跟他們說，吳尊說在母親生命倒數8個月時，才因親自照顧對方起居變得特別親密，使他非常感慨：「為什麼要到後面幾個月，我們才可以這樣子的親密」。

憶起過世的妻子，吳尊爸爸在鏡頭前罕見泛淚，說：「那時候真的是...看他們沒有媽媽、知道媽媽去世，那也是聽天由命，因為她（指吳尊媽媽）的命如此，我們需要堅強」，網友回應：「家庭教育很重要，專情都會遺傳」、「希望吳家五寶一直幸福下去，吳媽媽會在遠方守護」、「真希望下輩子也遇到吳尊這樣的男人」。

(中時電子報)