太平洋縱谷馬拉松 6千名選手雨中開跑

2018花蓮太平洋縱谷馬拉松開跑今清晨從美崙田徑場熱力起跑，雖天空飄起陣雨，仍澆不熄選手熱情。（花蓮市公所提供）

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選手以相撲造型參加路跑。（花蓮市公所提供）
太平洋縱谷馬拉松賽道囊括中央山脈及太平洋美景，倚山傍海的景色，被跑友評分為在地優質賽事。（花蓮市公所提供）
肯亞好手Thomas Matheka Muli以2小時42分59秒取得全馬男子組冠軍。（花蓮市公所提供）
全馬女子組冠軍為台南市周玲君成績3小時18分26秒。（花蓮市公所提供）
今年的完賽獎牌設計為鳳林鎮的兆豐與新光林榮車站。（花蓮市公所提供）

2018花蓮太平洋縱谷馬拉松開跑！6000名選手今清晨從美崙田徑場熱力起跑，雖天空飄起陣雨，仍澆不熄選手熱情，從193縣道出發，沿著兩潭自行車道一路往南，比賽結果由肯亞好手Thomas Matheka Muli以2小時42分59秒取得全馬男子組冠軍，全馬女子組則是台南市周玲君成績3小時18分26秒，抱回3萬元獎金。

今年的賽事吸引包括美國、香港、菲律賓、加拿大、中國大陸等多個國家選手參與，來自日本的姊妹市與那國也組團來台路跑，12名團員中就有4人跑全馬、5人跑半馬；韓國姊妹市蔚山廣域市這次也有29人組團來台，雖沒有報名路跑，但在馬拉松活動擔任表演嘉賓，帶來韓國民俗舞蹈的表演。

市長魏嘉賢說，太平洋縱谷馬拉松賽道囊括中央山脈及太平洋美景，倚山傍海的景色，被跑友評分為在地優質賽事，此外，今年獎牌設計繼前年的壽豐美景海洋公園、去年的花蓮市東大門夜市的主視覺之後，今年的完賽獎牌設計為鳳林鎮的兆豐與新光林榮車站。

魏市長指出，太平洋縱谷馬拉松每年的賽事均會推出與鄉鎮市相關的風景獎牌，因此從2016年起只要每年將獎牌收齊齊全，到2028年時將可串成一個具有意義的同心圓，未來計畫推出獎牌的復刻版，讓未能及時參與賽事的跑友們做為紀念之外，也將把販售的款項做為公益使用。

(中時 )

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