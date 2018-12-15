2018竹塹文學獎總獎金高達50萬元 今年頒獎共計30人獲獎

新竹市政府15日舉行「2018竹塹文學獎」頒獎典禮，此屆包括童詩、現代詩、青春散文及短篇小說等4類有30位得獎作者。（陳育賢攝）

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新竹市政府15日舉行「2018竹塹文學獎」頒獎典禮，此屆包括童詩、現代詩、青春散文及短篇小說等4類有30位得獎作者，市長林智堅表示，竹塹文學獎於1997年開辦，吸引各界優秀創作者紛紛投稿，20多年來造就了許多文學後起新秀。

副市長沈慧虹指出，今年竹塹文學獎徵文，總獎金達50萬元，分童詩、現代詩、青春散文及短篇小說等4大類別，共計有635位文學愛好者參與角逐30個得獎名額，能得獎相當不易。

文化局表示，今年現代詩投稿詩作裡，有描寫到竹科人的生活、地景的城隍廟、運河、城市農夫租田耕夢、公路風景、遊樂園與人生身分更替的交融、歷史背景、黑蝙蝠中隊、山上或海邊、族群故事、美食與生活滋味、語種的運用，可說是百花齊放，來稿內容非常多元，也證明新竹市的變化足以讓詩人們大書特書。

尤其得獎作品中，有以老建築、原住民、新竹軍事用地的過往歷史、菁英教育的質疑、竹科的特殊工作環境等環繞著新竹的新舊議題，且詩風各異，水準不輸給國內3大報的文學獎。

其中，現代詩第1名的《恆溫呼吸》描寫司馬庫斯的泰雅文化，從自然生態的夜空、千年老樹寓意著原住民的古老傳統、對照現今孩童的笑語、歌聲自以往傳唱到當代，全詩充滿畫面跟聲音的描寫，越讀越有動感，亦能感受到作者對自己族群文化的驕傲，深具感動的力度。

獲獎名單如下：童詩：第1名江亭妘〈抉擇〉、第2名方子嫣〈被罵〉、第3名葉羽芹 〈夢〉。佳作羅友莎〈心事〉、彭宣語〈童年〉、黃紫綺〈木棉花種子的旅行〉、黃禹翰 〈游泳〉、吳定洸〈鱷魚〉、吳怡臻〈竹塹女王〉、陳浚霖〈起床大戰〉、王薇甯〈再見〉

、郭庭安〈突如其來的大雷雨〉。

青春散文：第1名藍怡安〈浮。鯨〉、第2名 王亭雲〈綠洲〉、第3名林子淇〈哀號〉。佳作 劉芳妤〈潔癖〉、羅少君〈宅〉、邱品涵〈過客〉、廖芠逸〈時光漩渦〉、洪瑞辰〈蕨〉。

現代詩：第1名游淑如〈恆溫呼吸〉、第2名 何志明〈無塵衣的方式〉、第3名陳書伶〈教學首要目標是〉。佳作謝欣芸〈想掘一塊田〉、徐浩祥〈草場〉。

短篇小說：第1名陳昱良〈暗巷〉、第2名陳錦雲〈阿仕〉、第3名董雅芳〈狗生〉。佳作陳安香〈青春都一响〉、鄭佾佳〈月半聖詩〉。

(中時 )

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