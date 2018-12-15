影》羅淑蕾聲請下架「誰摔死了李新」法院駁回：侵犯言論自由

2018年12月15日 15:34 中時電子報 柯毓庭

【獨訪】誰殺死了李新？女友郭新政蒐證揭真相

前國民黨議員李新墜樓案發至今一年多，生前女友郭新政展開反擊，在臉書創立粉絲專業「誰摔死了李新」，發出以類戲劇手法拍攝的影片，指控自己與李新遭羅淑蕾、黃昭順等13人迫害，引起網友熱議並瘋狂轉發。被影片點名的羅淑蕾因此向法院聲請將《誰摔死了李新》影片撤除，卻遭法院駁回。

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日發出國民黨前立委羅淑蕾日前因遭《誰摔死了李新》一片點名，向法院提出下架影片聲請的判決書照片，表示「ｐｏ出判決書全文，給大家當下酒菜。」據照片指出，羅淑蕾的聲請遭台北地方法院判以「侵害民主社會言論自由」為由駁回，因此《誰摔死了李新》可依法繼續播放。

據了解，「誰摔死了李新」一片中，郭新政共指控了１３人迫害她與李新，更找來盛竹如背書，讓該片在網上被瘋狂轉發分享，引發熱議。羅淑蕾本人面對大量網友的洗板，已於日前將私人臉書全部關閉，但她１３日接受採訪時，表示會在今晚７時許開網路直播反擊不實指控，告訴大家「是誰摔死了李新」。

(中時電子報)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)