影》羅淑蕾聲請下架「誰摔死了李新」法院駁回：侵犯言論自由

李新女友郭新政創立「誰摔死了李新」粉絲專頁。(翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報
【獨訪】誰殺死了李新？女友郭新政蒐證揭真相

前國民黨議員李新墜樓案發至今一年多，生前女友郭新政展開反擊，在臉書創立粉絲專業「誰摔死了李新」，發出以類戲劇手法拍攝的影片，指控自己與李新遭羅淑蕾、黃昭順等13人迫害，引起網友熱議並瘋狂轉發。被影片點名的羅淑蕾因此向法院聲請將《誰摔死了李新》影片撤除，卻遭法院駁回。

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日發出國民黨前立委羅淑蕾日前因遭《誰摔死了李新》一片點名，向法院提出下架影片聲請的判決書照片，表示「ｐｏ出判決書全文，給大家當下酒菜。」據照片指出，羅淑蕾的聲請遭台北地方法院判以「侵害民主社會言論自由」為由駁回，因此《誰摔死了李新》可依法繼續播放。

「誰摔死李新」幕後黑手擴大至13人 網瘋問：蕭夫人是誰
律師說法》「誰摔死李新」羅淑蕾真告盛竹如 告得成嗎？

據了解，「誰摔死了李新」一片中，郭新政共指控了１３人迫害她與李新，更找來盛竹如背書，讓該片在網上被瘋狂轉發分享，引發熱議。羅淑蕾本人面對大量網友的洗板，已於日前將私人臉書全部關閉，但她１３日接受採訪時，表示會在今晚７時許開網路直播反擊不實指控，告訴大家「是誰摔死了李新」。

(中時電子報)

粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
粉專「誰摔死了李新」今(15日)日貼出判決書照片。(翻攝自「誰摔死了李新」粉專)
潛地下室偷電纜被逮 賊引星爺台… 把鴿子關進狗籠 大學關懷生命社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。