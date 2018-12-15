慶盧秀燕當選送肉羮 沈智慧來分福氣

2018年12月15日 15:39 中時 馮惠宜

北區民眾慶祝盧秀燕當選台中市長15日分送1688碗綜合羮，許多民眾早早排隊守候，排隊人龍從巷內一直綿延到巷口。（馮惠宜攝）

不只是炸雞，台中北區市民陳錦松慶祝盧秀燕當選市長，15日祭出1688碗肉羹麵魷魚羹免費大請客，吸引民眾大排長龍，連國民黨提名北區北屯區立法委員參選人沈智慧也一早等在現場，要趁著人潮多拜票、爭取支持；沈智慧也和陳錦松問好，但大夥問陳錦松：沈如當選會不會比照辦理？他低調表示，不能影響選舉、選上再說。

原本在旱溪夜市賣肉羮的陳錦松，為慶祝盧秀燕當選，15日上午11時起分送1688碗綜合羮，他說等這天實在等太久了，台中這四年交通混亂、建設停滯，空氣又漸漸惡化，心中一直期待一位可以帶領台中走出困境的市長，盧秀燕當選讓他看到了處理台中問題的曙光、歡喜萬分，因此決定獨樂樂不如眾樂樂，自掏腰包請大家一起吃綜合羹。

早上11點送，10點就有民眾帶著椅子來排隊，排隊人龍綿延數百公尺，沈智慧也在10點多抵達現場除和陳錦松合照，也一一向排隊的民眾握手尋求支持。

沈智慧說，出席這場活動，除了一同分享喜悅外，她強調，市長換人，中央也需要有得力的國會助手，北北屯是盧市長的舊選區，她期許自己要成為盧市長的國會助攻手，努力不懈服務人民，為人民謀求最大福祉！

(中時 )