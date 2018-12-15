Lulu與阿達「男主外女主內」聯手主持有內幕

Lulu錄影急call人完成任務。（圖片提供：中天）

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由Lulu與阿達主持的中天《燃燒吧！大腦君》即將於明（16日）晚間9點播出，首集任務就是在茫茫人海中找出精英份子組成一支地表最強的大腦軍團。為了找尋大腦軍團，Lulu秉持著「男主外、女主內」的原則坐鎮棚內，自爆手機裡有很多男人電話，希望從中找到信得過的男人來幫她完成任務，順利組成大腦軍團。

為了完成任務，日前錄影時Lulu在節目中上演獨角戲，作勢打給最近也是話題人物之一的黃曉明，還自稱是對方的遠房親戚，但費用太高讓Lulu忍痛回覆：「我們再去籌錢，等籌到多一點再請你帶你老婆一起來唷！」沒想到電話一掛掉，她再打給林宥嘉卻遭以要坐月子為由婉拒，Lulu自己演完還說：「不對啊！要坐月子也是他太太，怎麼會是他自己本人勒？」然後是蕭敬騰也說要主持其他節目因此無法幫忙，讓走投無路瀕臨崩潰的Lulu使出大絕招，拜託她心中的外景男神阿達，接下這項艱鉅的任務。

阿達接獲任務就鎖定第一學府台大找尋目標，同時在其他校園舉辦試鏡大會，果然外景男神出馬不是蓋的，最具話題性的大腦軍團正式亮相，除了高學歷、高顏值外，還網羅各方奇人異士，最後找到大腦軍團成員包含台大電機系小鮮肉連潔琳，不但擁有人人稱羨的高學歷，還有模特兒的身材，更是台大籃球校隊的成員。頂著台大中文系光環的明星煌，曾是《大學生了沒》班底，現為新銳暢銷作家，這回被找到大腦軍團，明星煌表示自己為了寫作的夢想放棄加入韓國男團，讓阿達氣得跳腳直喊：「你這囂張的娃娃魚！」

最後還找到女團TUD的團長Kadi，她不僅是高雄醫學大學心理系的高材生，在阿達的熱烈邀請下加入大腦軍團，卻反遭要求阿達先進行心理測驗，讓阿達急著先打預防針：「先說喔！不可以是什麼撩哥的喔！」

(中時 )

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