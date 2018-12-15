預計月底辭政院秘書長 卓榮泰：下週一跟賴院長說明

將出馬角逐民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰15日出席「原鄉踏查紀錄片競賽頒獎典禮」，對於台北副市長陳景峻可能遭民進黨黨紀處分而令台北市長柯文哲覺得「不友善」一事，卓榮泰表示「我們不會不友善」。（姚志平攝）

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行政院秘書長卓榮泰昨登記參選民進黨主席，卓榮泰表示，他昨早有跟行政院長賴清德說明此事，賴院長也有向他說「加油」，至於何時離開行政院，他將於週一正式與賴揆討論，並由賴揆做最後指示，預計希望在月底將公務告一段落，再來思考民進黨未來的方向。

卓榮泰今受訪表示，從昨天到今天，他接到無數通電話，其中有鼓勵、有懷疑、有打氣、也有洩氣，不過所有關心的人都是關心民進黨需要有新面貌。卓榮泰提到，這次九合一大選民進黨遭受到空前打擊，也聽到各地對民進黨兩年多的施政有許多不滿，所以才戲稱最大黨是「討厭民進黨」。既然他要出來改造民進黨，就必須從最困難的地方開始，聆聽那些討厭民進黨的人說出民進黨的問題。

至於新潮流大老吳乃仁宣布退黨，卓榮泰說，吳乃仁一直是可敬的長輩，也很希望他能繼續指導、關懷後生晚輩，所有民進黨的對錯，吳乃仁清清楚楚，如果他能給多一點提點，會把民進黨的方向指引的更正確，目前持續用各種方式聯絡當中。

另外，民進黨立委段宜康昨在臉書表示「卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道」，外界解讀「雷霆之怒」是指總統蔡英文，不過段宜康稍晚又刪除該段文字。卓榮泰表示，完全沒有「雷霆之怒」，只是他情緒的表達，因為那天上午看到媒體呈現一面倒，他覺得應該站在行政院的立場說一句話，或許當天在立法院地點不得體，講話內容也稍微激動，但他只是就事論事。

卓榮泰說，他跟段多年的感情，從議會到立法院，不會因為這麼一點事情傷了和氣，也應該不會有任何誤會，他會找機會當面與段解釋溝通，因為民進黨要改造、要進步，「一個朋友都不能少」，無論是吳乃仁或段宜康，都是群體中重要的一員。

(中時 )

柯文哲批民進黨不友善 卓榮泰：… 不只退黨退流 吳乃仁再拋震撼彈…

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