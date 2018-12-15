預計月底辭政院秘書長 卓榮泰：下週一跟賴院長說明

2018年12月15日 15:55 中時 鄭舲 、 姚志平

行政院秘書長卓榮泰昨登記參選民進黨主席，卓榮泰表示，他昨早有跟行政院長賴清德說明此事，賴院長也有向他說「加油」，至於何時離開行政院，他將於週一正式與賴揆討論，並由賴揆做最後指示，預計希望在月底將公務告一段落，再來思考民進黨未來的方向。

卓榮泰今受訪表示，從昨天到今天，他接到無數通電話，其中有鼓勵、有懷疑、有打氣、也有洩氣，不過所有關心的人都是關心民進黨需要有新面貌。卓榮泰提到，這次九合一大選民進黨遭受到空前打擊，也聽到各地對民進黨兩年多的施政有許多不滿，所以才戲稱最大黨是「討厭民進黨」。既然他要出來改造民進黨，就必須從最困難的地方開始，聆聽那些討厭民進黨的人說出民進黨的問題。

至於新潮流大老吳乃仁宣布退黨，卓榮泰說，吳乃仁一直是可敬的長輩，也很希望他能繼續指導、關懷後生晚輩，所有民進黨的對錯，吳乃仁清清楚楚，如果他能給多一點提點，會把民進黨的方向指引的更正確，目前持續用各種方式聯絡當中。

另外，民進黨立委段宜康昨在臉書表示「卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道」，外界解讀「雷霆之怒」是指總統蔡英文，不過段宜康稍晚又刪除該段文字。卓榮泰表示，完全沒有「雷霆之怒」，只是他情緒的表達，因為那天上午看到媒體呈現一面倒，他覺得應該站在行政院的立場說一句話，或許當天在立法院地點不得體，講話內容也稍微激動，但他只是就事論事。

卓榮泰說，他跟段多年的感情，從議會到立法院，不會因為這麼一點事情傷了和氣，也應該不會有任何誤會，他會找機會當面與段解釋溝通，因為民進黨要改造、要進步，「一個朋友都不能少」，無論是吳乃仁或段宜康，都是群體中重要的一員。

(中時 )